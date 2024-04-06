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Англия
06 апреля 2024, 17:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:29
3228
2

На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок

Издание Evening Standard расхвалило украинца

06 апреля 2024, 17:47 | Обновлено 06 апреля 2024, 19:29
3228
2
На заметку критикам. В Англии пояснили, почему Зинченко – уникальный игрок
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Британское издание Evening Standard назвало сильные стороны украинского фулбека «Арсенала» Александра Зинченко.

«Александр Зинченко – уникальный футболист. Несмотря на то, что украинец играет на позиции фулбека, только Деклан Райс и Мартин Эдегор сделали больше прогрессивных передач за «Арсенал», он также занимает второе место в команде и по количеству разрезных передач.

Говорят, что главный недостаток Зинченко – игра в обороне, на самом деле это не так, ведь, чем украинец, больше перехватов за «Арсенал» в этом сезоне сделал только Райс. Александр также выиграл 64,1% воздушных дуэлей. Очевидно, что украинский футболист работал над тем, чтобы улучшить игру в обороне, и он уже сделал на 11 отборов больше, чем в прошлом сезоне.

Александр является ценным атакующим оружием «Арсенала», и независимо от того, играет ли он в старте, или выходит со скамейки запасных, он будет важной опцией лондонцев на финише сезона», – отмечает издание.

Уже сегодня «Арсенал» сыграет поединок против «Брайтона».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Evening Standard
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Комментарии 2
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andre_lui
От і добре. Чекаємо сьогодні в старті
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+4
Mykola_nik
От і в укр.збірній нехай би пограв на тому місці де стабільно грає в англійских клубах... Думаю, що тренери цих клубів непогані...
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0
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