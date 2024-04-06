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  4. Георгий СУДАКОВ: «У меня есть возможность перейти в другую команду»
Кубок Украины
06 апреля 2024, 15:46 |
1316
0

Георгий СУДАКОВ: «У меня есть возможность перейти в другую команду»

Хавбек «Шахтера» – о своем будущем

06 апреля 2024, 15:46 |
1316
0
Георгий СУДАКОВ: «У меня есть возможность перейти в другую команду»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал своей выступление в матче полуфинала Кубка Украины против «Черноморца» (победа 4:1):

«Для моей ситуации очень важны голы, ассисты. Хочется смотреть в будущее, что у меня есть возможность перейти в другую команду. Однако сейчас все смотрят и говорят только о тех футболистах, которые забивают голы и отдают результативные передачи. Я приводил пример того же Беллингема.

В матче с «Черноморцем» мне удалось забить 2 гола, отдать голевую, и я невероятно доволен этим и хочу только улучшать свои результаты, чтобы в каждом матче у меня были какие-то голевые действия.

Я играю каждую игру по 90 минут. Наверное, я сейчас в своей физически максимальной форме. Не на что жаловаться. Видимо, и возраст еще влияет, и подготовка тоже. Я готов к каждой игре. Конечно, иногда усталость, но сейчас даже времени нет об этом думать. Я знаю, что у меня много впереди, я смотрю в будущее, и каждое внимание, концентрацию уделяю следующей игре. После каждой игры есть усталость. Впрочем, мы сейчас играем через 3-5 дней. Я уже привык к такому графику.

В поединке с «Черноморцем» у меня был рекорд High Speed. Это когда пробегаешь дистанцию на скорости более 21 км/ч. У меня было больше 700 метров. Это для меня высокий показатель, но я понимаю почему. Мы играли всю игру один в один и постоянно нужно было открываться, бегать. Нельзя играть как мы играли против «Миная», постоянно в более статическом положении, когда соперник закрывается. Это еще и от игры самой зависит».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Шахтер - Черноморец Кубок Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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