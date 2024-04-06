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Украина. Первая лига
06 апреля 2024, 07:23 |
45
0

Карпаты – ФСК Мариуполь, Агробизнес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 6 апреля трансляцию поединков Первой лиги

06 апреля 2024, 07:23 |
45
0
Карпаты – ФСК Мариуполь, Агробизнес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE

6 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 6 апреля

Чемпионская группа

  • 12:00. Карпаты Львов – ФСК Мариуполь
  • 13:00. Агробизнес – Ингулец
  • 14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Полтава

Група выбывания

  • 12:30. Диназ Вышгород – Подолье Хмельницкий
  • 13:30. Горняк-Спорт – Металлист Харьков

Турнирная таблица

12:00. Карпаты Львов – ФСК Мариуполь

13:00. Агробизнес – Ингулец

13:30. Горняк-Спорт – Металлист Харьков

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Источник Sport.ua
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