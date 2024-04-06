06.04.2024 14:00 - : -
Украина. Первая лига06 апреля 2024, 07:23 |
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Карпаты – ФСК Мариуполь, Агробизнес – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 6 апреля трансляцию поединков Первой лиги
06 апреля 2024, 07:23 |
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6 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 6 апреля
Чемпионская группа
- 12:00. Карпаты Львов – ФСК Мариуполь
- 13:00. Агробизнес – Ингулец
- 14:00. Кудровка-Нива Бузовая – Полтава
Група выбывания
- 12:30. Диназ Вышгород – Подолье Хмельницкий
- 13:30. Горняк-Спорт – Металлист Харьков
Турнирная таблица
12:00. Карпаты Львов – ФСК Мариуполь
13:00. Агробизнес – Ингулец
13:30. Горняк-Спорт – Металлист Харьков
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