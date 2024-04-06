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Кудровка-Нива
06.04.2024 14:00 – FT 2 : 2
Полтава
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Украина. Первая лига
06 апреля 2024, 16:06 | Обновлено 06 апреля 2024, 16:39
579
0

Первая лига. Волевая победа Карпат, поражение Ингульца

Продолжается 21-й тур Первой лиги

06 апреля 2024, 16:06 | Обновлено 06 апреля 2024, 16:39
579
0
Первая лига. Волевая победа Карпат, поражение Ингульца
ФК Карпаты

Состоялись еще пять матчей в рамках 21-го тура Первой лиги. В группе повышения в классе «Карпаты» одержали волевую победу над «Мариуполем», а «Ингулец» потерпел выездное поражение от «Агробизнеса». Матч между «Нивой Бузовой» и «Полтавой» завершился боевой ничьей.

Первая лига. 21-й тур

Группа повышения в классе

Карпаты – ФСК Мариуполь – 3:1
Голы: Полегенько 28, Невес 35, Подлепенец 51 – Плакса 5

Агробизнес – Ингулец – 1:0
Гол: Галенков 90

Нива Бузовая – Полтава – 2:2
Голы: Тименко 53, Рогозинский 55 – Марусич 8, Щербак 89 (с пенальти)

Группы выбывания

Диназ – Подолье – 1:1
Голы: Новиков 82 – Кулиш 90+2

Горняк-Спорт – Металлист – 0:0

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Карпаты Львов 21 17 3 1 40 - 12 54
2 Ингулец 21 14 4 3 42 - 14 46
3 Левый берег 21 14 3 4 49 - 12 45
4 Эпицентр 20 8 9 3 28 - 22 33
5 ФСК Мариуполь 21 8 9 4 25 - 19 33
6 Агробизнес 21 9 6 6 21 - 18 33
7 Полтава 21 8 7 6 38 - 31 31
8 Виктория 20 8 7 5 19 - 19 31
9 Кудровка-Нива 21 7 8 6 24 - 26 29
10 Прикарпатье 21 6 9 6 28 - 21 27
Полная таблица

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов ФСК Мариуполь Агробизнес Ингулец Нива Бузовая Полтава Диназ Вышгород Подолье Хмельницкий Горняк-Спорт Металлист Харьков
Источник Sport.ua
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