Первая лига. Волевая победа Карпат, поражение Ингульца

Состоялись еще пять матчей в рамках 21-го тура Первой лиги. В группе повышения в классе «Карпаты» одержали волевую победу над «Мариуполем», а «Ингулец» потерпел выездное поражение от «Агробизнеса». Матч между «Нивой Бузовой» и «Полтавой» завершился боевой ничьей.

Первая лига. 21-й тур

Группа повышения в классе

Карпаты – ФСК Мариуполь – 3:1

Голы: Полегенько 28, Невес 35, Подлепенец 51 – Плакса 5

Агробизнес – Ингулец – 1:0

Гол: Галенков 90

Нива Бузовая – Полтава – 2:2

Голы: Тименко 53, Рогозинский 55 – Марусич 8, Щербак 89 (с пенальти)

Группы выбывания

Диназ – Подолье – 1:1

Голы: Новиков 82 – Кулиш 90+2

Горняк-Спорт – Металлист – 0:0