Первая лига. Волевая победа Карпат, поражение Ингульца
Продолжается 21-й тур Первой лиги
Состоялись еще пять матчей в рамках 21-го тура Первой лиги. В группе повышения в классе «Карпаты» одержали волевую победу над «Мариуполем», а «Ингулец» потерпел выездное поражение от «Агробизнеса». Матч между «Нивой Бузовой» и «Полтавой» завершился боевой ничьей.
Первая лига. 21-й тур
Группа повышения в классе
Карпаты – ФСК Мариуполь – 3:1
Голы: Полегенько 28, Невес 35, Подлепенец 51 – Плакса 5
Агробизнес – Ингулец – 1:0
Гол: Галенков 90
Нива Бузовая – Полтава – 2:2
Голы: Тименко 53, Рогозинский 55 – Марусич 8, Щербак 89 (с пенальти)
Группы выбывания
Диназ – Подолье – 1:1
Голы: Новиков 82 – Кулиш 90+2
Горняк-Спорт – Металлист – 0:0
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Карпаты Львов
|21
|17
|3
|1
|40 - 12
|54
|2
|Ингулец
|21
|14
|4
|3
|42 - 14
|46
|3
|Левый берег
|21
|14
|3
|4
|49 - 12
|45
|4
|Эпицентр
|20
|8
|9
|3
|28 - 22
|33
|5
|ФСК Мариуполь
|21
|8
|9
|4
|25 - 19
|33
|6
|Агробизнес
|21
|9
|6
|6
|21 - 18
|33
|7
|Полтава
|21
|8
|7
|6
|38 - 31
|31
|8
|Виктория
|20
|8
|7
|5
|19 - 19
|31
|9
|Кудровка-Нива
|21
|7
|8
|6
|24 - 26
|29
|10
|Прикарпатье
|21
|6
|9
|6
|28 - 21
|27
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