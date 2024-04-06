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Чемпионат Европы
06 апреля 2024, 05:23 | Обновлено 06 апреля 2024, 05:37
289
0

ВИДЕО. Голы Петрик и Химич принесли победу Украине над Косово

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура квалификации женского Евро-2025

06 апреля 2024, 05:23 | Обновлено 06 апреля 2024, 05:37
289
0
ВИДЕО. Голы Петрик и Химич принесли победу Украине над Косово
УАФ

Женская сборная Украины 5 апреля начала квалификационный турнир Евро-2025 поединком против команды Косово.

Сине-желтые выступает в группе В4, где ее соперницами являются команды Уэльса, Хорватии и Косово.

В стартовом матче турнира в турецкой Анталье подопечные Владимира Пятенко встретились со сборной Косово. Решающим во встрече стал первый тайм.

На 28-й минуте Люмбарда Миссини сбила Ольгу Овдийчук в собственной штрафной, и арбитр назначила 11-метровую. Пенальти реализовала Анна Петрик. Еще через шесть минут Тамила Химич классно разобралась с мячом и точным ударом направила его под перекладину ворот косоварок.

После перерыва у сборной Украины были две прекрасные возможности увеличить свое преимущество, однако Овдийчук и Глущенко не сумели реализовать свои шансы.

Украина выиграла со счетом 2:0. Следующий поединок сине-желтые проведут 9 апреля на выезде против Хорватии.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

Лига В. Группа 4. 1-й тур. Анталия (Турция)

Украина – Косово – 2:0 (2:0)

Голы: Петрик, 28 (пен), Химич, 34.

Украина: Келюшик, Басанская, Шматко, Апанащенко, Петрик, Овдийчук (Козлова, 90), Химич, Семкив, Андрухив (Кунина, 46), Глущенко (Панцулая, 84), Кравчук (Калинина, 88).

Косово: Демири, Рамай, Кастрати (Авдули, 65), Смаили, Крюэзиу, Бичкай (Эюпи, 80), Миссини, Халиляй, Лимани (Ука, 65), Мемети, Метай (Хоти, 65).

Предупреждения: Андрухив, 20 – Кастраті, 49, Миссини, 90, Авдули, 90+3.

Уэльс – Хорватия – 4:0

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Источник Sport.ua
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