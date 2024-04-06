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Чемпионат Франции
Лилль
05.04.2024 22:00 – FT 3 : 1
Марсель
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Франция
06 апреля 2024, 02:10 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:37
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0

Автогол Исмаили. Лилль переиграл Марсель и вошел в топ-3 Лиги 1

Команда Паулу Фонсеки ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов

06 апреля 2024, 02:10 | Обновлено 06 апреля 2024, 02:37
55
0
Автогол Исмаили. Лилль переиграл Марсель и вошел в топ-3 Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаили

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома победил «Марсель» со счетом 3:1.

У хозяев поля голы забили Джонатан Дэвид, Реми Кабелла и Габриэль Гудмундссон. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Исмаили, экс-защитника Шахтера.

Команда Паулу Фонсеки, бывшего коуча Шахтера, набрала 49 очков и занимает 3-е место в Лиги 1. «Марсель» с 39 очками находится на 7-й позиции.

Лига 1. 28-й тур, 5 апреля

Лилль – Марсель – 3:1

Голы: Дэвид, 54 (пен), Кабелла, 71, Гудмундссон, 84 – Исмаили, 81 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 27 18 8 1 64 - 23 62
2 Брест 27 14 8 5 37 - 20 50
3 Лилль 28 13 10 5 42 - 25 49
4 Монако 27 14 7 6 52 - 38 49
5 Ницца 27 12 7 8 28 - 22 43
6 Ланс 27 12 6 9 36 - 29 42
7 Марсель 28 10 9 9 41 - 33 39
8 Ренн 27 10 9 8 40 - 33 39
9 Реймс 27 11 6 10 35 - 36 39
10 Лион 27 10 5 12 31 - 41 35
11 Страсбург 27 8 8 11 30 - 39 32
12 Тулуза 27 8 8 11 32 - 36 32
13 Монпелье 27 7 9 11 33 - 40 29
14 Нант 27 8 4 15 26 - 42 28
15 Гавр 27 6 9 12 26 - 35 27
16 Лорьян 27 6 8 13 35 - 50 26
17 Мец 27 6 5 16 25 - 44 23
18 Клермон 27 4 8 15 19 - 46 20
Полная таблица

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Гудмундссон (Лилль).
81’
ГОЛ ! Автогол забил Исмаили (Лилль).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Кабелла (Лилль).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
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Лилль Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Паулу Фонсека Исмаили автогол Джонатан Дэвид Реми Кабелла
Источник Sport.ua
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