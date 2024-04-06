Автогол Исмаили. Лилль переиграл Марсель и вошел в топ-3 Лиги 1

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома победил «Марсель» со счетом 3:1.

У хозяев поля голы забили Джонатан Дэвид, Реми Кабелла и Габриэль Гудмундссон. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Исмаили, экс-защитника Шахтера.

Команда Паулу Фонсеки, бывшего коуча Шахтера, набрала 49 очков и занимает 3-е место в Лиги 1. «Марсель» с 39 очками находится на 7-й позиции.

Лига 1. 28-й тур, 5 апреля

Лилль – Марсель – 3:1

Голы: Дэвид, 54 (пен), Кабелла, 71, Гудмундссон, 84 – Исмаили, 81 (автогол)

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