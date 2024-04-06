Автогол Исмаили. Лилль переиграл Марсель и вошел в топ-3 Лиги 1
Команда Паулу Фонсеки ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома победил «Марсель» со счетом 3:1.
У хозяев поля голы забили Джонатан Дэвид, Реми Кабелла и Габриэль Гудмундссон. Гости отыграли один мяч благодаря автоголу Исмаили, экс-защитника Шахтера.
Команда Паулу Фонсеки, бывшего коуча Шахтера, набрала 49 очков и занимает 3-е место в Лиги 1. «Марсель» с 39 очками находится на 7-й позиции.
Лига 1. 28-й тур, 5 апреля
Лилль – Марсель – 3:1
Голы: Дэвид, 54 (пен), Кабелла, 71, Гудмундссон, 84 – Исмаили, 81 (автогол)
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64 - 23
|62
|2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42 - 25
|49
|4
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41 - 33
|39
|8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11
|Страсбург
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|12
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|29
|14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17
|Мец
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18
|Клермон
|27
|4
|8
|15
|19 - 46
|20
События матча
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