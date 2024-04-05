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Чемпионат Франции
Лилль
05.04.2024 22:00 - : -
Марсель
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Франция
05 апреля 2024, 00:48 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:16
33
0

Лилль – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 5 апреля в 22:00 по Киеву

05 апреля 2024, 00:48 | Обновлено 05 апреля 2024, 01:16
33
0
Лилль – Марсель. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

5 апреля на «Стад Пьер-Моруа» пройдет матч 28-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Лилль» встретится с «Марселем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Лилль

Команда ухитрялась у самого ПСЖ отобрать чемпионский титул. То было, впрочем, тем самым пиком, после которого и ведущие футболисты начали расходиться, и успешный тренер ушел - в целом, типичная ситуация для таких выскочек. Впрочем, и к середнякам доги не опустились. С Паулу Фонсекой они в прошлом сезоне закончили 5-ми в итоговой таблице, за счет чего получили право сыграть в Лиге конференций. Там французы до сих пор в борьбе, и на следующей неделе проведут первый четвертьфинал против Астон Виллы. Пытаются в клубе и в Лиге 1 прибавить, правда, там довольно плотная группа претендентов на еврокубки, и развязка наступит только в мае. Тем важнее было обыграть Ланс - с ним дома в прошлом туре закончили на 2:1.

Марсель

Клуб за полгода играл под руководством уже трех наставников, что точно не символизирует какую-то стабильность и хорошие результаты. Но самое парадоксальное в том, что еще можно вполне достойно завершить этот футбольный год. Гассе, сменивший в конце зимы Гаттузо, начал с того, что выиграл в волевом стиле у Лиги Европы у Шахтера, а потом еще и с Вильярреалом французы в первом же поединке устроили разгром 4:0, так что сразу решили вопрос о выходе в четвертьфинал. Там, правда, ждет очень неприятный соперник, Бенфика. При этом, выиграв трижды кряду после смены наставника, провансальцы перед играми сборных уступили Ренну. ПСЖ и вовсе выиграл 2:0 при том, что с середины 1-го тайма играл в меньшинстве.

Статистика личных встреч

Как правило, в последнее время в этой паре чередуются домашние победы догов с ничьими на Велодроме. Там и в этом сезоне, в ноябре, стороны обошлись без голов.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары догов, что играют на своем поле. Но все-таки более безопасным выглядит ставка на успех хозяев арены при нулевой форе (коэффициент - 1,6).

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Лилль Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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