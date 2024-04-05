Владимир Пятенко – о победе над Косово: «Хотели добиться разгрома»

Женская сборная Украины по футболу в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы нанесла поражение в турецком городе Анталия соперницам из Косово - 2:0.

Главный тренер украинской сборной Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от этого противостояния:

– В целом, подопечные выполнили установку на игру. Прежде всего, не уступали оппоненткам, взявшим на вооружение тактику мелкого фола, в единоборствах. Во-вторых, благодаря высокому прессингу не позволяли соперницам переходить от обороны в атаку через пас.

В-третьих, особенно в первом тайме, сами агрессивно действовали в завершающей стадии атаки. Жаль только, что после перерыва не довели дело до разгрома, хотя в двух моментах явно подвела реализация.

По разным причинам сегодня в заявку не попали Екатерина Боклач и Екатерина Корсун. К сожалению, не избежала повреждения Вероника Андрухив и ее даже пришлось заменить.

Тем не менее, надеюсь, что к 9 апреля, когда в гостях будем выяснять отношения с хорватками, девушки успеют вернуться в строй.

Напомним, что подопечные Владимира Пятенко с победы начали квалификацию Евро-2025.