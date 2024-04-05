Букмекеры выставили котировки на еще один матч Украины на Олимпиаде 2024

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В:

Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Позже в ФИФА обновили календарь подопечных Руслана Ротаня. 27 июля в Сент-Этьене олимпийская сборная Украины сыграет против команды Марокко U-23.

Букмекерские конторы выставили котировки на противостояние Украина – Марокко. Фаворитами являются украинцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.15.

Успех «атласских львов» расценивается в 3.45, а ничья – в 3.15.

На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1.79.

Ранее букмекеры выставили котировки на матч Украины U-23 – Аргентина U-23.

Основные котировки на матч олимпийских сборных Украины и Марокко: