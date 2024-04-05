Букмекеры выставили котировки на еще один матч Украины на Олимпиаде 2024
27 июля подопечные Руслана Ротаня сыграют против олимпийской команды Марокко
20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.
Сборная Украины сыграет в группе В:
- Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина
Позже в ФИФА обновили календарь подопечных Руслана Ротаня. 27 июля в Сент-Этьене олимпийская сборная Украины сыграет против команды Марокко U-23.
Букмекерские конторы выставили котировки на противостояние Украина – Марокко. Фаворитами являются украинцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.15.
Успех «атласских львов» расценивается в 3.45, а ничья – в 3.15.
На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1.79.
Ранее букмекеры выставили котировки на матч Украины U-23 – Аргентина U-23.
Основные котировки на матч олимпийских сборных Украины и Марокко:
- Победа Украины – 2.15
- Ничья – 3.15
- Победа Марокко – 3.45
- Обе команды забьют – 1.79
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