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05 апреля 2024, 22:26 |
357
0

Букмекеры выставили котировки на еще один матч Украины на Олимпиаде 2024

27 июля подопечные Руслана Ротаня сыграют против олимпийской команды Марокко

05 апреля 2024, 22:26 |
357
0
Букмекеры выставили котировки на еще один матч Украины на Олимпиаде 2024
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В:

  • Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Позже в ФИФА обновили календарь подопечных Руслана Ротаня. 27 июля в Сент-Этьене олимпийская сборная Украины сыграет против команды Марокко U-23.

Букмекерские конторы выставили котировки на противостояние Украина – Марокко. Фаворитами являются украинцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 2.15.

Успех «атласских львов» расценивается в 3.45, а ничья – в 3.15.

На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1.79.

Ранее букмекеры выставили котировки на матч Украины U-23 – Аргентина U-23.

Основные котировки на матч олимпийских сборных Украины и Марокко:

  • Победа Украины – 2.15
  • Ничья – 3.15
  • Победа Марокко – 3.45
  • Обе команды забьют – 1.79

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Источник Sport.ua
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