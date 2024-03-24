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Молодежные турниры
24 марта 2024, 18:38 | Обновлено 24 марта 2024, 19:22
1072
1

Сыграет ли Месси? Букмекеры оценили шансы Украины с Аргентиной на Олимпиаде

Подопечные Руслана Ротаняа встретятся с аргентинцами 30 июля в Лионе

24 марта 2024, 18:38 | Обновлено 24 марта 2024, 19:22
1072
1
Сыграет ли Месси? Букмекеры оценили шансы Украины с Аргентиной на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В:

  • Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Позже в ФИФА обновили календарь подопечных Руслана Ротаня. 30 июля в Лионе олимпийская сборная Украины по футболу сыграет против аргентинцев, за которых, вполне возможно, выступил звездный Лионель Месси.

Букмекерские конторы выставили котировки на противостояние Украина – Аргентина. Фаворитами являются аргентинцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.60.

Успех «сине-желтых» расценивается в 4.90, а ничья – в 4.15.

На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1.91.

Основные котировки на матч олимпийских сборных Украины и Аргентины:

  • Победа Украины – 4.90
  • Ничья – 4.14
  • Победа Аргентины – 1.60
  • Обе команды забьют – 1.91

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Источник Sport.ua
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Sheva19
Спорт юа у Вас ум есть? Какой Месси на олимпиаде ?Хватит травку курить 
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