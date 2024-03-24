Сыграет ли Месси? Букмекеры оценили шансы Украины с Аргентиной на Олимпиаде

20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.

Сборная Украины сыграет в группе В:

Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина

Позже в ФИФА обновили календарь подопечных Руслана Ротаня. 30 июля в Лионе олимпийская сборная Украины по футболу сыграет против аргентинцев, за которых, вполне возможно, выступил звездный Лионель Месси.

Букмекерские конторы выставили котировки на противостояние Украина – Аргентина. Фаворитами являются аргентинцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.60.

Успех «сине-желтых» расценивается в 4.90, а ничья – в 4.15.

На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1.91.

Основные котировки на матч олимпийских сборных Украины и Аргентины: