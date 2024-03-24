Сыграет ли Месси? Букмекеры оценили шансы Украины с Аргентиной на Олимпиаде
Подопечные Руслана Ротаняа встретятся с аргентинцами 30 июля в Лионе
20 марта в Париже состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады-2024.
Сборная Украины сыграет в группе В:
- Группа B: Аргентина, Марокко, Азия 3, Украина
Позже в ФИФА обновили календарь подопечных Руслана Ротаня. 30 июля в Лионе олимпийская сборная Украины по футболу сыграет против аргентинцев, за которых, вполне возможно, выступил звездный Лионель Месси.
Букмекерские конторы выставили котировки на противостояние Украина – Аргентина. Фаворитами являются аргентинцы, на победу которых можно поставить с коэффициентом 1.60.
Успех «сине-желтых» расценивается в 4.90, а ничья – в 4.15.
На то, что обе команды забьют, коэффициент составляет 1.91.
Основные котировки на матч олимпийских сборных Украины и Аргентины:
- Победа Украины – 4.90
- Ничья – 4.14
- Победа Аргентины – 1.60
- Обе команды забьют – 1.91
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