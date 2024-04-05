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Англия
05 апреля 2024, 21:55 | Обновлено 05 апреля 2024, 22:20
935
0

Челси – аутсайдер. Таблица АПЛ, если бы учитывались только вторые таймы игр

«Арсеналу» все равно бы не помогло – «Ливерпуль» был бы первым

05 апреля 2024, 21:55 | Обновлено 05 апреля 2024, 22:20
935
0
Челси – аутсайдер. Таблица АПЛ, если бы учитывались только вторые таймы игр
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Аналитический портал Transfermarkt опубликовал таблицу Английской Премьер-лиги 2023/24 после 31-го тура АПЛ, если бы матчи начинались со 2-го тайма.

Лидером чемпионата Англии все равно остался бы «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа забили 26 голов после 76-й минуты. У «скаузеров» было бы 73 очка (а не 70), что на 10 пунктов было бы больше, чем у «Арсенала» – 63 (68 в действительности).

«Манчестер Сити» с 55 пунктами пропустил бы вперед «Астон Виллу» с 59 баллами.

Отдельное внимание Transfermarkt уделил лондонскому «Челси». В действительно у команды Маурисио Почеттино 43 очка и 10-е место, но если бы встречи начинались уже после перерыва, то «пенсионеры» набрали бы всего 30 пунктов. Им пришлось бы довольствоваться только 18-й строчкой из 20!

«Фанаты «Челси», возможно, сейчас захотят отвести взгляд. Примечательно, что если бы в зачет шли только вторые таймы матчей, «синие» сейчас находились бы в зоне вылета, занимая 18-е место в Премьер-лиге. Они будут находиться на восемь мест мест ниже и иметь на 13 очков меньше, чем их нынешняя 10-я позиция с 43 очками. Несмотря на свой поздний результат в матче с «Манчестер Юнайтед», команда Маурисио Почеттино пропустила 32 гола во вторых таймах игр этого сезона и 16 после 75-й минуты. Куда более предсказуемым будет вылет вместе с «Челси» дуэта «Бернли» (19-е место) и «Шеффилд Юнайтед» (20-е место)», – пишет Transfermarkt.

Таблица АПЛ 2023/24, если бы матчи начинались после перерыва:

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Источник Transfermarkt
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