Челси – аутсайдер. Таблица АПЛ, если бы учитывались только вторые таймы игр
«Арсеналу» все равно бы не помогло – «Ливерпуль» был бы первым
Аналитический портал Transfermarkt опубликовал таблицу Английской Премьер-лиги 2023/24 после 31-го тура АПЛ, если бы матчи начинались со 2-го тайма.
Лидером чемпионата Англии все равно остался бы «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа забили 26 голов после 76-й минуты. У «скаузеров» было бы 73 очка (а не 70), что на 10 пунктов было бы больше, чем у «Арсенала» – 63 (68 в действительности).
«Манчестер Сити» с 55 пунктами пропустил бы вперед «Астон Виллу» с 59 баллами.
Отдельное внимание Transfermarkt уделил лондонскому «Челси». В действительно у команды Маурисио Почеттино 43 очка и 10-е место, но если бы встречи начинались уже после перерыва, то «пенсионеры» набрали бы всего 30 пунктов. Им пришлось бы довольствоваться только 18-й строчкой из 20!
«Фанаты «Челси», возможно, сейчас захотят отвести взгляд. Примечательно, что если бы в зачет шли только вторые таймы матчей, «синие» сейчас находились бы в зоне вылета, занимая 18-е место в Премьер-лиге. Они будут находиться на восемь мест мест ниже и иметь на 13 очков меньше, чем их нынешняя 10-я позиция с 43 очками. Несмотря на свой поздний результат в матче с «Манчестер Юнайтед», команда Маурисио Почеттино пропустила 32 гола во вторых таймах игр этого сезона и 16 после 75-й минуты. Куда более предсказуемым будет вылет вместе с «Челси» дуэта «Бернли» (19-е место) и «Шеффилд Юнайтед» (20-е место)», – пишет Transfermarkt.
Таблица АПЛ 2023/24, если бы матчи начинались после перерыва:
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