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  4. «Команда иноагентов». Президент ОКР раскритиковал российских теннисистов
Теннис
05 апреля 2024, 20:49 |
895
2

«Команда иноагентов». Президент ОКР раскритиковал российских теннисистов

Станислав Поздняков высказался об участии представителей рф на кортах Парижа на ОИ-2024

05 апреля 2024, 20:49 |
895
2
«Команда иноагентов». Президент ОКР раскритиковал российских теннисистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Олимпийского комитета россии Станислав Поздняков раскритиковал российских теннисистов за их позицию по поводу выступлений на Олимпийских играх 2024 в Париже под нейтральным флагом:

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО [так на россии называют войну на территории Украины].

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», – написал Поздняков в своих социальных сетях.

В марте появилась информация, что Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из россии и беларуси на Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах, откуда сборные россии и беларуси были отстранены.

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Станислав Поздняков дисквалификация россии Олимпийские игры 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Молодець Поздняков! Там серед дівок є кілька путінських підстілок або, напр., якийсь Хачанов, а він їх усіх із лайном змішав й іноагентами обізвав. Аплодую стоячи
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samird
Нехай цього позднякова та вінер відправляють грати. Вони ж справжні скрєпні патріоти - мають брати олімпійське золото. Як мінімум в міксті. А якщо ні - значить недостатньо любили росію та путіна. Значить в Сибір на каторгу. 
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