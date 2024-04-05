«Команда иноагентов». Президент ОКР раскритиковал российских теннисистов

Президент Олимпийского комитета россии Станислав Поздняков раскритиковал российских теннисистов за их позицию по поводу выступлений на Олимпийских играх 2024 в Париже под нейтральным флагом:

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО [так на россии называют войну на территории Украины].

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более, что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны», – написал Поздняков в своих социальных сетях.

В марте появилась информация, что Международная федерация тенниса (ITF) допустит игроков из россии и беларуси на Олимпиаду и Паралимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Правила ITF требуют, чтобы игрок «представлял страну» для того, чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры. Для этого нужно участвовать в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг в 2022, 2023 и 2024 годах, откуда сборные россии и беларуси были отстранены.