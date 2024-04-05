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  4. Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
WTA
05 апреля 2024, 14:36 |
658
1

Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

В борьбе за титул остались две американки

05 апреля 2024, 14:36 |
658
1
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Состоялись все матчи третьего круга на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

Украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина, к сожалению, проиграли свои поединки этого раунда. Больше представительниц Украины в одиночной сетке соревнований в Чарльстоне не осталось.

Чарльстон. Третий круг

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Магда Линетт – 6:2, 6:2
Виктория Азаренко [12] – Тейлор Таунсенд – 6:7(5), 6:3, 6:4

Дарья Касаткина [4] – Ангелина Калинина [15] – 6:1, 6:4
Жаклин Кристиан – Эмма Наварро [10] – 6:3, 5:7, 6:1

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [9] – Беатрис Хаддад Майя [5] – 7:5, 6:1
Мария Саккари [3] – Астра Шарма [LL] – 6:4, 6:1

Элиза Мертенс [11] – Элина Свитолина [7] – 6:4, 6:1
Даниэль Коллинс – Слоан Стивенс – 6:2, 6:2

Чарльстон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Виктория Азаренко [12]
Дарья Касаткина [4] – Жаклин Кристиан

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [9] – Мария Саккари [3]
Элиза Мертенс [11] – Даниэль Коллинс

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WTA Чарльстон Джессика Пегула Магда Линетт Виктория Азаренко Дарья Касаткина Тейлор Таунсенд Ангелина Калинина Жаклин Кристиан
Источник Sport.ua
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KirTheKing
будет финал Красавица - миллиардерша. масоны хлопают в ладоши
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