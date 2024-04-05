Владимир ПЯТЕНКО: «Со сборной Косово легко не будет»

Сегодня, 5 апреля женская сборная Украины по футболу стартует в отборе на Евро-2025 матчем против Косово.

Главный тренер команды Владимир Пятенко поделился ожиданиями от матча:

«Условия для тренировок у нас очень хорошие. Мы здесь в феврале уже проводили учебно-тренировочный сбор перед поединками Лиги наций с Болгарией, и с тех пор поля стали только качественнее. Девушки, выступающие в чемпионате Украины, собрались чуть раньше, а потом присоединились легионерки. На днях провели первое совместное занятие в полном составе, планируем работать в двухразовом режиме. Что касается травмированных, то есть определенные проблемы. Некоторые игроки прибыли с микротравмами, но в целом все более-менее нормально.

Соперников мы уже разбирали, видели матчи сборной Хорватии, но к ней будем готовиться более подробно уже после встречи с Косово. Эту команду мы изучили, просмотрели ее поединки, провели тактические занятия. Легко не будет, ведь сейчас простых соперников не бывает. Как я уже говорил, наша группа очень ровная. Та же сборная Косова хорошо выступила в Лиге наций, выйдя из Лиги С в Лигу В. Затем в феврале она отлично сыграла на Turkish Women's Cup, одержав в трех матчах три победы (Индия, Эстония и Гонконг - прим.).

Мы смотрели эти встречи, могу сказать, что у Косова очень сильная линия атаки, ведь многие игроки выступают в зарубежных клубах. Так, капитан команды, центрфорвард Эрелета Мемети, выступает за «Хоффенхайм», правый нападающий Валентина Лимани - за франкфуртский «Айнтрахт», а левый вингер Элизабета Эджупи - за английский «Сандерленд». Есть представительницы чемпионатов Швейцарии, Австрии, Швеции, Турции.

Задачи на предстоящие поединки у нас всегда высокие, ведь цель - побеждать в каждом матче. Задача-минимум - выйти в плей-офф, а максимум - попасть в финальную часть Евро-2025».