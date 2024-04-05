Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ПЯТЕНКО: «Со сборной Косово легко не будет»
Сборная УКРАИНЫ
05 апреля 2024, 10:50 |
204
0

Владимир ПЯТЕНКО: «Со сборной Косово легко не будет»

Тренер женской сборной Украины – о матче отбора на Евро-2025

05 апреля 2024, 10:50 |
204
0
Владимир ПЯТЕНКО: «Со сборной Косово легко не будет»
УАФ. Владимир Пятенко

Сегодня, 5 апреля женская сборная Украины по футболу стартует в отборе на Евро-2025 матчем против Косово.

Главный тренер команды Владимир Пятенко поделился ожиданиями от матча:

«Условия для тренировок у нас очень хорошие. Мы здесь в феврале уже проводили учебно-тренировочный сбор перед поединками Лиги наций с Болгарией, и с тех пор поля стали только качественнее. Девушки, выступающие в чемпионате Украины, собрались чуть раньше, а потом присоединились легионерки. На днях провели первое совместное занятие в полном составе, планируем работать в двухразовом режиме. Что касается травмированных, то есть определенные проблемы. Некоторые игроки прибыли с микротравмами, но в целом все более-менее нормально.

Соперников мы уже разбирали, видели матчи сборной Хорватии, но к ней будем готовиться более подробно уже после встречи с Косово. Эту команду мы изучили, просмотрели ее поединки, провели тактические занятия. Легко не будет, ведь сейчас простых соперников не бывает. Как я уже говорил, наша группа очень ровная. Та же сборная Косова хорошо выступила в Лиге наций, выйдя из Лиги С в Лигу В. Затем в феврале она отлично сыграла на Turkish Women's Cup, одержав в трех матчах три победы (Индия, Эстония и Гонконг - прим.).

Мы смотрели эти встречи, могу сказать, что у Косова очень сильная линия атаки, ведь многие игроки выступают в зарубежных клубах. Так, капитан команды, центрфорвард Эрелета Мемети, выступает за «Хоффенхайм», правый нападающий Валентина Лимани - за франкфуртский «Айнтрахт», а левый вингер Элизабета Эджупи - за английский «Сандерленд». Есть представительницы чемпионатов Швейцарии, Австрии, Швеции, Турции.

Задачи на предстоящие поединки у нас всегда высокие, ведь цель - побеждать в каждом матче. Задача-минимум - выйти в плей-офф, а максимум - попасть в финальную часть Евро-2025».

По теме:
Женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2025
Украина – Косово. Текстовая трансляция матча
Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по футболу женская сборная Косова по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Косово Владимир Пятенко
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05 апреля 2024, 01:01 4
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед

Лондонцы в добавленное арбитром время вырвали победу у «красных дьяволов» со счетом 4:3

Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Футбол | 04 апреля 2024, 20:47 6
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?

В финале 15 мая в Ровно встретятся «Ворскла» и «Шахтер»

Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Футбол | 05.04.2024, 10:43
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Если меня призовут, то я пойду воевать»
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Футбол | 04.04.2024, 12:22
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Футбол | 05.04.2024, 02:59
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 21
Теннис
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 1
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Нападавших было 30-40. Все в балаклавах»
03.04.2024, 14:17 14
Футбол
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем