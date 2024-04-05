Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2025
Сборная УКРАИНЫ
05 апреля 2024, 10:33 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:35
262
1

Женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2025

Команда Владимира Пятенко сыграет с Косово

05 апреля 2024, 10:33 | Обновлено 05 апреля 2024, 10:35
262
1
Женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2025
УАФ

В пятницу, 5 апреля женская сборная Украины по футболу стартует в отборе на Евро-2025 формально домашним поединков против Косово. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Поединок пройдет на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье, где команда Владимира Пятенко перед этим провела учебно-тренировочный сбор.

Кроме Косово, соперниками Украины по отборочной группе В4 будут Уэльс и Хорватия. Во втором туре украинки 9 апреля в Запрешиче сыграют выездной матч против сборной Хорватии, начало поединка – в 17:00 по Киеву.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Косово.

По теме:
Владимир ПЯТЕНКО: «Со сборной Косово легко не будет»
Украина – Косово. Текстовая трансляция матча
Украина – Косово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по футболу женская сборная Косова по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Косово
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05 апреля 2024, 01:35 0
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?

Ман Сити, Арсенал и Ливерпуль выиграли свои матчи, Мудрик и Ко вырвали победу у МЮ

УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
Футбол | 05 апреля 2024, 10:39 3
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина

Европейский футбольный союз одобрил и поддержал страну-оккупанта

Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 00:19
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04.04.2024, 11:36
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Фактор Мудрика. Галлас объяснил когда и как Арсенал сможет стать чемпионом
Футбол | 05.04.2024, 10:49
Фактор Мудрика. Галлас объяснил когда и как Арсенал сможет стать чемпионом
Фактор Мудрика. Галлас объяснил когда и как Арсенал сможет стать чемпионом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Southeast*
Хоть что то можно посмотреть.)  Успеха!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины. Где и когда сыграют?
04.04.2024, 20:47 6
Футбол
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
ВИДЕО. Мудрик помог заработать пенальти. Челси дважды забил Ман Юнайтед
04.04.2024, 22:49 1
Футбол
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны первые два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
04.04.2024, 06:15
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
Григорчук объяснил, почему Черноморец разгромно проиграл Шахтеру в Кубке
03.04.2024, 22:27 1
Футбол
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
05.04.2024, 04:05 21
Теннис
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем