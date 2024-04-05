Женская сборная Украины стартует в отборе на Евро-2025
Команда Владимира Пятенко сыграет с Косово
В пятницу, 5 апреля женская сборная Украины по футболу стартует в отборе на Евро-2025 формально домашним поединков против Косово. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Поединок пройдет на стадионе «Мардан» в турецкой Анталье, где команда Владимира Пятенко перед этим провела учебно-тренировочный сбор.
Кроме Косово, соперниками Украины по отборочной группе В4 будут Уэльс и Хорватия. Во втором туре украинки 9 апреля в Запрешиче сыграют выездной матч против сборной Хорватии, начало поединка – в 17:00 по Киеву.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Косово.
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