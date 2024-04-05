В пятницу, 5 апреля, состоится поединок отборочного турнира Евро-2025 среди женщин между сборными Украины и Косово.

Игра пройдет в Анталье на стадионе «Мардан». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут команды Уэльса, Хорватии и Косово.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Косово, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.