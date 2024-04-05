Мудрик поучаствовал. Челси прервал серию неудач в матчах с Ман Юнайтед

В 31-м туре АПЛ лондонский «Челси» добился победы над «Ман Юнайтед» со счетом 4:3.

Украинский полузащитник лондонской команды Михаил Мудрик, напомним, отыграл в матче 71 минуту в стартовом составе.

«Синие» обыграли «красных дьяволов» впервые за более чем 6 лет.

Это первая победа «Челси» на «Манчестер Юнайтед» в АПЛ с ноября 2017-го. За этот период команды сыграли 12 матчей, 7 из которых закончились ничьей и 5 – победой манкунианцев.

«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ, имея 43 очка. У «МЮ» 48 очков и 6-я позиция.

Ранее сообщалось, что «Челси» второй матч подряд отметился уникальным достижением в АПЛ.