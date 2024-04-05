Челси второй матч подряд отметился уникальным достижением в АПЛ

В четверг, 4 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Команды в поединке нанесли 47 ударов по воротам друг друга.

В Английской Премьер-лиге, начиная с сезона-2015/2016, когда ведется такая статистика, было всего две игры с 47 или более ударами по воротам – это два последних поединка с участием «Челси».

В матче предыдущего тура АПЛ между «Челси» и «Бернли» (2:2) команды выполнили был 51 удар.