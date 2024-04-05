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Англия
05 апреля 2024, 09:12 | Обновлено 05 апреля 2024, 09:16
748
0

Челси второй матч подряд отметился уникальным достижением в АПЛ

«Пенсионеры» обыграли «Ман Юнайтед» в 31-м туре сезона

05 апреля 2024, 09:12 | Обновлено 05 апреля 2024, 09:16
748
0
Челси второй матч подряд отметился уникальным достижением в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 4 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

Команды в поединке нанесли 47 ударов по воротам друг друга.

В Английской Премьер-лиге, начиная с сезона-2015/2016, когда ведется такая статистика, было всего две игры с 47 или более ударами по воротам – это два последних поединка с участием «Челси».

В матче предыдущего тура АПЛ между «Челси» и «Бернли» (2:2) команды выполнили был 51 удар.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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