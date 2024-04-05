Челси второй матч подряд отметился уникальным достижением в АПЛ
«Пенсионеры» обыграли «Ман Юнайтед» в 31-м туре сезона
В четверг, 4 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.
Команды в поединке нанесли 47 ударов по воротам друг друга.
В Английской Премьер-лиге, начиная с сезона-2015/2016, когда ведется такая статистика, было всего две игры с 47 или более ударами по воротам – это два последних поединка с участием «Челси».
В матче предыдущего тура АПЛ между «Челси» и «Бернли» (2:2) команды выполнили был 51 удар.
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