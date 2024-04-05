Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмер забил самый поздний победный гол в АПЛ
Англия
05 апреля 2024, 07:53 |
1405
0

Палмер забил самый поздний победный гол в АПЛ

Хавбек «Челси» – восьмой игрок в истории АПЛ, который делал хет-трик в ворота МЮ

05 апреля 2024, 07:53 |
1405
0
Палмер забил самый поздний победный гол в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Вчера «Челси» в драматичном матче 31-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 благодаря голам Коула Палмера на 90+10-й и 90+11-й минутах.

Победный гол Палмера был забит, когда таймер на табло показывал 100 минут и 39 секунд. Это самый поздний победный гол в истории АПЛ с сезона 2006/2007, когда начали вести подобного рода статистику.

Также Палмер стал восьмым игроком в истории АПЛ, который сделал хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед». Ранее это делали Дэвид Бентли (2006 год), Дирк Кюйт (2011), Ромелу Лукаку (2013), Самуэль Это’О (2014), Мохамед Салах (2021), Эрлинг Холанд и Фил Фоден (оба – 2022).

По теме:
Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Бруну Фернадеш назвал фактор, который позволил Челси обыграть МЮ
ПОЧЕТТИНО: «Я очень счастлив. Считаю, что мы заслужили победу»
Челси Коул Палмер Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига статистика
Источник Opta
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча
Футбол | 05 апреля 2024, 01:20 0
Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча
Челси – Ман Юнайтед – 4:3. Хет-трик Палмера. Видео голов и обзор суперматча

Украинский вингер Михаил Мудрик провел на поле 70 минут

Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Футбол | 04 апреля 2024, 11:36 7
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024
Обновлен рейтинг ФИФА. Украина поднялась в списке после выхода на Евро-2024

Национальная сборная поднялась на две строчки

Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Футбол | 04.04.2024, 14:13
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Футбол | 05.04.2024, 01:01
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Стала известна оценка Мудрика за безумный матч Челси – Манчестер Юнайтед
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2024, 04:05
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Свитолина не сумела обыграть Мертенс и вылетела из турнира в Чарльстоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
04.04.2024, 02:07 16
Теннис
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
Источник: Хацкевич покинет Заглембе после резонансной пресс-конференции
03.04.2024, 08:30 7
Футбол
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
Большой контракт. В Испании рассказали детали нового договора Лунина
03.04.2024, 16:22 3
Футбол
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
04.04.2024, 00:18 29
Футбол
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
Невероятный триллер. Челси с Мудриком вырвал победу у Ман Юнайтед
05.04.2024, 00:19 26
Футбол
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
НХЛ. Подарок Вашингтона, победы Питтсбурга и Айлендерс, гонка за плей-офф
03.04.2024, 08:42 1
Хоккей
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
03.04.2024, 21:49 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем