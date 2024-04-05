Палмер забил самый поздний победный гол в АПЛ

Вчера «Челси» в драматичном матче 31-го тура АПЛ обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3 благодаря голам Коула Палмера на 90+10-й и 90+11-й минутах.

Победный гол Палмера был забит, когда таймер на табло показывал 100 минут и 39 секунд. Это самый поздний победный гол в истории АПЛ с сезона 2006/2007, когда начали вести подобного рода статистику.

Также Палмер стал восьмым игроком в истории АПЛ, который сделал хет-трик в ворота «Манчестер Юнайтед». Ранее это делали Дэвид Бентли (2006 год), Дирк Кюйт (2011), Ромелу Лукаку (2013), Самуэль Это’О (2014), Мохамед Салах (2021), Эрлинг Холанд и Фил Фоден (оба – 2022).