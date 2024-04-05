ВИДЕО. Как Коул Палмер на 90+10 мин перевернул игру Челси против МЮ
Вечером 4 апреля прошел фантастический матч 31-го тура АПЛ
Вечером 4 апреля прошел невероятный матч 31-го тура АПЛ между командами Челси и Манчестер Юнайтед.
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Уступая 0:2 в первом тайме, красные дьяволы забили три мяча и вышли вперед (3:2).
Героем матча стал Коул Палмер, который сделал хет-трик, забив два гола для Челси в компенсированное время (4:3).
На 90+10 минуте он реализовал пенальти, а в следующей атаке с помощью рикошета принес победу синим.
🏆 АПЛ. 31-й тур, 4 апреля
Челси – Ман Юнайтед – 4:3
Голы: Галлахер, 4, Палмер, 19 (пен), 90+10 (пен), 90+11 – Гарначо, 34, 67, Бруну Фернандеш, 39
ГОЛ! 3:3. Палмер, 90+10 мин (пен.) // 4:3. Палмер, 90+11 мин.
Видео голов и обзор матча
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