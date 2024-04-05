Коул ПАЛМЕР: «Забить на последней минуте – это чистое безумие»

Форвард лондонского «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед». Именно его голы на 90+10 и 90+11 минутах позволили «синим» забрать три очка.

«Я не знаю, как нам удалось отыграться. Счет был 2:0, и, как я уже говорил на прошлой неделе, мы совершали глупые ошибки. Когда добавились восемь минут, это придало нам сил – безумие.

Нужно постараться выиграть как можно больше матчей. Что может быть лучше, чем такая победа?

Когда я оформил дубль, то болельщики приободрили нас, и я увидел, как судья показал, что осталось две минуты. И, к счастью, я забил.

Да, когда я был подростоком, то болел за «Манчестер Юнайтед».

Вы знаете, я реализовал много пенальти, я не собираюсь промахиваться, будьте уверены. Забить на последней минуте – это чистое безумие», – сказал Палмер после игры.