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Англия
05 апреля 2024, 03:48 | Обновлено 05 апреля 2024, 03:50
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0

Коул ПАЛМЕР: «Забить на последней минуте – это чистое безумие»

Форвард «Челси» очень доволен завершением встречи с МЮ

05 апреля 2024, 03:48 | Обновлено 05 апреля 2024, 03:50
91
0
Коул ПАЛМЕР: «Забить на последней минуте – это чистое безумие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард лондонского «Челси» Коул Палмер поделился эмоциями от победы над «Манчестер Юнайтед». Именно его голы на 90+10 и 90+11 минутах позволили «синим» забрать три очка.

«Я не знаю, как нам удалось отыграться. Счет был 2:0, и, как я уже говорил на прошлой неделе, мы совершали глупые ошибки. Когда добавились восемь минут, это придало нам сил – безумие.

Нужно постараться выиграть как можно больше матчей. Что может быть лучше, чем такая победа?

Когда я оформил дубль, то болельщики приободрили нас, и я увидел, как судья показал, что осталось две минуты. И, к счастью, я забил.

Да, когда я был подростоком, то болел за «Манчестер Юнайтед».

Вы знаете, я реализовал много пенальти, я не собираюсь промахиваться, будьте уверены. Забить на последней минуте – это чистое безумие», – сказал Палмер после игры.

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Коул Палмер Челси Манчестер Юнайтед Челси - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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