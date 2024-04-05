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Кубок Украины
05 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 05 апреля 2024, 03:32
219
0

НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»

Игрок «Полесья» разочарован результатом матча с «Ворсклой»

05 апреля 2024, 02:59 | Обновлено 05 апреля 2024, 03:32
219
0
НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Хавбек житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился эмоциями от матча с полтавской «Ворсклой». Напомним, «волки» потерпели домашнее поражение в рамках 1/2 финала Кубка Украины по футболу.

«Очень грустно и внутри отчаяние. Мы подвели наших болельщиков и нам очень грустно из-за этого. Тяжелая очень игра. Первый тайм играли хорошо, но в конце тайма пропустили. Во втором тайме уже начали спешить, хотели забить, сравнять и мысли об этом нам немного мешали.

Пенальти? Филипп очень расстроен, но Месси и Роналду тоже бывает не забивают. Это футбол и так иногда бывает. Это футбол и очень грустно, но время уже не вернешь.

Далее мы должны полностью сконцентрироваться на чемпионате, готовиться к каждому сопернику. В Кубке нас уже нет, но в чемпионате мы можем все изменить.

Вместе с командой, с болельщиками мы прервем эту серию. Нужна поддержка и через все мы пройдем вместе. Мы отдали все силы на поле, поверьте мне, но этого, к сожалению оказалось недостаточно», – сказал Александр Назаренко.

Наставник житомирской команды объяснил, почему пенальти бил именно Будковский.

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Александр Назаренко Полесье Житомир Ворскла Полтава Кубок Украины по футболу Филипп Будковский Полесье - Ворскла
Источник ФК Полесье
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