НАЗАРЕНКО: «Будковский очень расстроен. Мы подвели болельщиков»

Хавбек житомирского «Полесья» Александр Назаренко поделился эмоциями от матча с полтавской «Ворсклой». Напомним, «волки» потерпели домашнее поражение в рамках 1/2 финала Кубка Украины по футболу.

«Очень грустно и внутри отчаяние. Мы подвели наших болельщиков и нам очень грустно из-за этого. Тяжелая очень игра. Первый тайм играли хорошо, но в конце тайма пропустили. Во втором тайме уже начали спешить, хотели забить, сравнять и мысли об этом нам немного мешали.

Пенальти? Филипп очень расстроен, но Месси и Роналду тоже бывает не забивают. Это футбол и так иногда бывает. Это футбол и очень грустно, но время уже не вернешь.

Далее мы должны полностью сконцентрироваться на чемпионате, готовиться к каждому сопернику. В Кубке нас уже нет, но в чемпионате мы можем все изменить.

Вместе с командой, с болельщиками мы прервем эту серию. Нужна поддержка и через все мы пройдем вместе. Мы отдали все силы на поле, поверьте мне, но этого, к сожалению оказалось недостаточно», – сказал Александр Назаренко.

Наставник житомирской команды объяснил, почему пенальти бил именно Будковский.