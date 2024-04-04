Александр ШОВКОВСКИЙ: «Мы не подстраиваемся под соперника»

Главный тренер «Динамо» Киев Александр Шовковский прокомментировал победу 3:0 над «Зарей» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ:

— Во-первых, хочу поблагодарить наших защитников за то, что защищают нашу страну, что позволяют нам выходить на поле и дарить им положительные эмоции.

Во-вторых, по сравнению с прошлой встречей с «Зарей» это была совсем другая игра. И в том, что касается погодных условий, и относительно состава соперника. Но наши наработки не зависят от соперника, мы не подстраиваемся, а стараемся реализовать свои планы во время игры. Счет 3:0 говорит за себя — сегодня мы продемонстрировали качественную игру и порадовали наших болельщиков.

— Что с Тарасом Михавко?

— Он восстанавливается после повреждения. К сожалению, такое в футболе случается. Но у нас достаточно игроков и свое лицо — если кто-то выбывает, его есть кем заменить. Да, безусловно, мы ждем возвращения и Тараса, и Виталия Буяльского, и Владимира Шепелева — и готовимся к следующим матчам.

— Владимир Бражко после сборной уже во втором матче забивает. Как вам его игра?

— Вся команда сыграла на высоком уровне. Да, не обошлось без ошибок, но это футбол. Относительно Бражко, он забивает, это замечательно, это на пользу команде, но в принципе мне не важно, кто ставит точку. Главное, чтобы команда выигрывала и демонстрировала качественную игру.