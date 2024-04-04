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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 18:20 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:40
721
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО – об ассисте: «Ты не выбираешь, или это Бражко, или Ванат»

Игрок «Динамо» – о матче с «Зарей»

04 апреля 2024, 18:20 | Обновлено 04 апреля 2024, 18:40
721
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО – об ассисте: «Ты не выбираешь, или это Бражко, или Ванат»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Один из лидеров киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал победу 3:0 над «Зарей» в матче УПЛ и свой ассист на Владимира Бражко.

- Насколько вы готовы морально и физически играть уже с первых минут?
- Это тренерскому штабу виднее, насколько я готов. Я тренируюсь, отдаю себя на каждой тренировке. Думаю, что когда тренерский штаб увидит, что я готов, то и поставит меня в основной состав.

- Насколько возвращается взаимопонимание с партнерами? В некоторых моментах с Бенито общались, потому что не понимали, куда передача пошла.
- Это нормально, это футбольные моменты. Иногда есть понимание, иногда нет. Ничего страшного не произошло.

- Что чувствуете, когда болельщики снова скандируют ваше имя во время матчей?
- Чувствую поддержку от болельщиков. Я чувствовал ее на протяжении шести месяцев, пока был травмирован. Люди подходили и желали скорейшего выздоровления. Я им очень благодарен, буду стараться демонстрировать лучшие качества на футбольном поле.

- Можно ли сказать, что отблагодарили Бражко за его ассист в прошлом матче?
- Если вам так хочется, то пусть будет так (улыбается). Это – футбол, на поле ты не смотришь, на кого ты отдаешь передачу. Ты не выбираешь, или это Бражко, или Ванат. Ты видишь, что твой партнер находится в более выгодной ситуации, и отдаешь эту передачу.

Относительно моей голевой – я должен был стоять на ближней стойке. Удалось продолжить мяч дальше, там Бражко уже сделал свое дело.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Владимир Бражко Андрей Ярмоленко
Источник FootballHub
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