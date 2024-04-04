Владимир БРАЖКО: «После сборной почувствовал еще большую уверенность»

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Бражко прокомментировал победу 3:0 над «Зарей» в матче УПЛ и свой забитый гол:

— Владимир, поздравляем с победой! Сегодня вам снова удалось забить гол, снова после розыгрыша углового вы забили на дальней штанге. Понимаем, что это наработанный момент?

— Да, наработанная комбинация, которую еще можно назвать «чуйкой» (улыбается — прим.). Забил, мы выиграли — я очень рад.

— В прошлом матче вы отдали голевую передачу на Андрея Ярмоленко, сегодня он вас отблагодарил.

— Действительно, мы теперь квиты (улыбается).

— В каждом матче у вас разные празднования голов. Вы их как-то готовите?

— Они как-то сами рождаются эти празднования, я даже об этом не думаю.

— Вы вернулись из сборной Украины. Насколько время, проведенное в национальной команде, вам помогло?

— На самом деле, сборная сыграла большую очень роль. Почувствовал еще большую уверенность, улучшил свою форму. Я хочу закрепиться в национальной сборной и демонстрировать и в дальнейшем хороший результат в «Динамо».