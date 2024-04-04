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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 17:17 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:29
363
0

ВИДЕО. Наигранная комбинация. Ярмоленко скинул, Бражко забил после углового

В матче УПЛ киевская команда довела перевес над Зарей до разгромного

04 апреля 2024, 17:17 | Обновлено 04 апреля 2024, 17:29
363
0
ВИДЕО. Наигранная комбинация. Ярмоленко скинул, Бражко забил после углового
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

В четверг, 4 апреля, проходит перенесенный матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют луганская «Заря» и «Динамо» Киев.

Поединок проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Киевская команда довела перевес над Зарей до разгромного (3:0). Прошла наигранная комбинация.

Владимир Бражко забил после углового после скидки от Андрея Ярмоленко. Похожий гол Бражко забил осенью в матче против Александрии.

ГОЛ! 0:3. Бражко, 67 мин.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Заря - Динамо Владимир Бражко Андрей Ярмоленко
Источник Sport.ua
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