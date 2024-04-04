Шахтер оценил перфоманс Судакова в кубковой игре с Черноморцем

В среду, 3 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и «Черноморцем» из Одессы. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

В составе дончан автором дубля и одной голевой передачи стал полузащитник Георгий Судаков.

«Невероятный», – так в донецком «Шахтере» охарактеризовали действия Судакова в матче против «моряков», поделившись видео игры хавбека.

Напомним, «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Украины. Его оппонент по решающему матчу определится в поединке между «Полесьем» и «Ворсклой», который состоится 4 апреля.

Ранее Судаков охарактеризовал победу «Шахтера» над «Черноморцем».