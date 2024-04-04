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Украина. Премьер лига
04 апреля 2024, 09:19 | Обновлено 04 апреля 2024, 09:50
446
0

Шахтер оценил перфоманс Судакова в кубковой игре с Черноморцем

Хавбек оформил в матче дубль, который вывел «горняков» в финал

04 апреля 2024, 09:19 | Обновлено 04 апреля 2024, 09:50
446
0
Шахтер оценил перфоманс Судакова в кубковой игре с Черноморцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В среду, 3 апреля, состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между донецким «Шахтером» и «Черноморцем» из Одессы. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

В составе дончан автором дубля и одной голевой передачи стал полузащитник Георгий Судаков.

«Невероятный», – так в донецком «Шахтере» охарактеризовали действия Судакова в матче против «моряков», поделившись видео игры хавбека.

Напомним, «Шахтер» стал первым финалистом Кубка Украины. Его оппонент по решающему матчу определится в поединке между «Полесьем» и «Ворсклой», который состоится 4 апреля.

Ранее Судаков охарактеризовал победу «Шахтера» над «Черноморцем».

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Георгий Судаков Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Шахтер - Черноморец Черноморец Одесса
Источник ФК Шахтер Донецк
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