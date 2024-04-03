СУДАКОВ: «Не скажу, что это простые голы. Не каждый день такое забиваешь»

3 апреля состоялся матч 1/2 финала Кубка Украины между командами «Шахтер» и «Черноморец». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи герой поединка Георгий Судаков, который оформил дубль и ассист, прокомментировал свой перфоманс:

– Не могу сказать, в чем залог моей сегодняшней результативности. Я каждый день тренируюсь, выкладываюсь на максимум. Наконец забил, отдал ассист. Спасибо команде. Без нее не было бы этих голов. Нельзя выделять меня, можно выделить команду.

С «Черноморцем» у нас никогда не было простых игр. И эта не исключение. Мы забили быстрый гол, но досадно быстро пропустили. Была нервная игра. Одесситы играют 1 в 1 по всему полю, не так как все. Они пытаются играть в футбол, не боятся. Спасибо им за это.

А мы на 100% выполнили, что планировали, и выложились. Поэтому таков результат.

– Расскажи об ассисте Сикану.

– Бондаренко отдал хорошую передачу, я прострелил, а Сикан замкнул.

– А твои голы?

– Увидел свободное пространство и просто двигался с мячом. Во время первого гола пробил в дальний угол, а во время второго убрал соперника и забил.

Не могу сказать, что это простые голы. Не каждый день такие забиваешь.

– Объясни свое аристократическое празднование?

– Не буду. Пусть это будет секретом.

– Теперь тебя называть Судаков или Судакиньо?

– Это что за оригинальный вопрос? Я – Судаков. Мне не важно, с кем сыграем в финале. И «Полесье», и «Ворскла» – хорошие команды. Будет интересно, – сказал Судаков.