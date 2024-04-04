Женская сборная Украины ведет подготовку к двум стартовым матчам отбора женского Евро-2025 с командами Косова и Хорватии.

29 марта украинская сборная начала учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталье. Своими эмоциями после начала работы поделились игроки сборной Украины.

Защитник Любовь Шматко: «Подготовка проходит отлично, собрались, но еще не все подъехали. Основная группа тренируется, мы немного восстановились. Сейчас все сборные хорошо готовятся, так сказать, выросли. Думаю, матч с Косово будет непростым, но мы должны выйти и показать свою лучшую игру».

Полузащитник Вероника Андрухив: «Думаю, что наша команда сейчас в хорошем, положительном состоянии. Уже начался чемпионат, все в хорошей форме. Был нелегкий перелет, но мы уже возобновились. Была легкая втягивающая тренировка, в дальнейшем будем работать уже в полную силу. Думаю, подойдем к первому матчу в хороших кондициях.

Ко всем соперникам готовимся очень серьезно, нет никакой недооценки. На мой взгляд, сборная Косово немного уступает Хорватии в технике, но это боевая команда, которая будет бороться до конца на каждом клочке поля. Потому нам нужно настроиться психологически, а физически, думаю, мы уже готовы. Нужно прислушиваться к тренеру, выполнить все установки. Думаю, у нас все получится».

В квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут команды Уэльса, Хорватии и Косово.

5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в турецком городе Анталья. Начало встречи – в 18:00 по Киеву. Поединок Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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ВИДЕО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам отбора Евро-2025

ФОТО. Женская сборная Украины ведет подготовку к матчам отбора Евро-2025