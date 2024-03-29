Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван состав женской сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии
Чемпионат Европы
29 марта 2024, 22:23 | Обновлено 29 марта 2024, 22:53
172
0

Назван состав женской сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии

Владимир Пятенко назвал 25 футболисток для участия в отборе Евро-2025

29 марта 2024, 22:23 | Обновлено 29 марта 2024, 22:53
172
0
Назван состав женской сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии
УАФ

Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с командами Косово и Хорватии.

29 марта сборная начала путешествие автобусом в Кишинев, а затем самолетом отправится в турецкую Анталью, где и состоится НТЗ.

По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут сборные Уэльса, Хорватии и Косово.

5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в турецком городе Анталья. Начало встречи – в 18:00 по Киеву.

Поединок Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в 17:00 по киевскому времени в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция), Яна Деркач («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухов, Яна Калинина (все – «Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк), Даяна Семкив («Кривбасс» » Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Металлист 1925» Харьков)

Нападающие: Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Ницца, Франция), Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава).

Квалификация Евро-2025 среди женщин. Группа В4

1-й тур, 05.04.2024

  • Украина – Косово
  • Уэльс – Хорватия

2-й тур, 09.04.2024

  • Хорватия – Украина
  • Косово – Уэльс

3-й тур, 31.05.2024

  • Уэльс – Украина
  • Косово – Хорватия

4-й тур, 04.06.2024

  • Украина – Уэльс
  • Хорватия – Косово

5-й тур, 12.07.2024

  • Косово – Украина
  • Хорватия – Уэльс

6-й тур, 16.07.2024

  • Украина – Хорватия
  • Уэльс – Косово

По теме:
Определен состав сборной Украины WU-19 для участия в отборе к Евро-2024
Стал известен состав сборной Украины по футзалу на турнир в Литве
Больший выбор для Реброва. УЕФА рассматривает расширение заявок на Евро
женская сборная Украины по футболу Хорватия - Украина женская сборная Хорватии по футболу женская сборная Косова по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Косово заявка
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29 марта 2024, 21:10 0
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука

Команда поздравила Романа с выходом на чемпионат Европы

«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
Теннис | 29 марта 2024, 04:39 5
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами

Даниэль Коллинс в двух сетах разгромила Екатерину Александрову в полуфинале соревнований

В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
Футбол | 29.03.2024, 05:29
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Теннис | 28.03.2024, 23:46
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Шевадзуцкий оказался заметно тяжелее Пулева на процедуре взвешивания
Бокс | 29.03.2024, 20:22
Шевадзуцкий оказался заметно тяжелее Пулева на процедуре взвешивания
Шевадзуцкий оказался заметно тяжелее Пулева на процедуре взвешивания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
Хацкевич рассказал, стоит ли вызывать Ярмоленко на Евро-2024
28.03.2024, 13:06 16
Футбол
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
Источник: легионер Шахтера хочет покинуть клуб из-за взрывов в Киеве
28.03.2024, 13:56 19
Футбол
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
Минус Пегула. Известны все полуфиналистки престижного турнира в Майами
28.03.2024, 07:20 4
Теннис
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Ворскла – Динамо
28.03.2024, 13:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем