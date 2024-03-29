Назван состав женской сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии
Владимир Пятенко назвал 25 футболисток для участия в отборе Евро-2025
Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с командами Косово и Хорватии.
29 марта сборная начала путешествие автобусом в Кишинев, а затем самолетом отправится в турецкую Анталью, где и состоится НТЗ.
По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут сборные Уэльса, Хорватии и Косово.
5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в турецком городе Анталья. Начало встречи – в 18:00 по Киеву.
Поединок Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в 17:00 по киевскому времени в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic.
Состав национальной женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция), Яна Деркач («Фомгет», Турция).
Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухов, Яна Калинина (все – «Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк), Даяна Семкив («Кривбасс» » Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Металлист 1925» Харьков)
Нападающие: Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Ницца, Франция), Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава).
Квалификация Евро-2025 среди женщин. Группа В4
1-й тур, 05.04.2024
- Украина – Косово
- Уэльс – Хорватия
2-й тур, 09.04.2024
- Хорватия – Украина
- Косово – Уэльс
3-й тур, 31.05.2024
- Уэльс – Украина
- Косово – Хорватия
4-й тур, 04.06.2024
- Украина – Уэльс
- Хорватия – Косово
5-й тур, 12.07.2024
- Косово – Украина
- Хорватия – Уэльс
6-й тур, 16.07.2024
- Украина – Хорватия
- Уэльс – Косово
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