Назван состав женской сборной Украины на матчи против Косова и Хорватии

Владимир Пятенко объявил список из 23 игроков женской сборной Украины, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с командами Косово и Хорватии.

29 марта сборная начала путешествие автобусом в Кишинев, а затем самолетом отправится в турецкую Анталью, где и состоится НТЗ.

По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут сборные Уэльса, Хорватии и Косово.

5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе Мардан в турецком городе Анталья. Начало встречи – в 18:00 по Киеву.

Поединок Хорватия – Украина пройдет 9 апреля в 17:00 по киевскому времени в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская («Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция), Яна Деркач («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина (обе – «Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухов, Яна Калинина (все – «Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк («Шахтер» Донецк), Даяна Семкив («Кривбасс» » Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все – «Металлист 1925» Харьков)

Нападающие: Ольга Овдийчук (Фомгет, Турция), Инна Глущенко (Ницца, Франция), Роксолана Кравчук (Ворскла Полтава).

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Квалификация Евро-2025 среди женщин. Группа В4

1-й тур, 05.04.2024

Украина – Косово

– Косово Уэльс – Хорватия

2-й тур, 09.04.2024

Хорватия – Украина

Косово – Уэльс

3-й тур, 31.05.2024

Уэльс – Украина

Косово – Хорватия

4-й тур, 04.06.2024

Украина – Уэльс

– Уэльс Хорватия – Косово

5-й тур, 12.07.2024

Косово – Украина

Хорватия – Уэльс

6-й тур, 16.07.2024