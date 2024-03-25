Чемпионат Европы25 марта 2024, 12:36 | Обновлено 25 марта 2024, 13:25
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Определены места и время начала матчей Украины против Косово и Хорватии
Женская сборная Украины по футболу в апреле сыграет две встречи
25 марта 2024, 12:36 | Обновлено 25 марта 2024, 13:25
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По итогам жеребьевки квалификации чемпионата Европы 2025 года среди женщин сборная Украины будет выступать в группе В4, где ее соперницами будут игроки Уэльса, Хорватии и Косово.
5 апреля сине-желтые стартуют в отборе номинально домашним поединком против Косово. Игра состоится на стадионе «Мардан» в турецком городе Анталья. Начало встречи – в 18:00 по Киеву.
Поединок Хорватия – Украина состоится 9 апреля в Запрешиче на Stadion Ivan Laljak-Ivic и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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