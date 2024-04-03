Гандикап для фиалок. Фиорентина обыграла Аталанту в полуфинале Кубка Италии

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Фиорентина» дома обыграла «Аталанту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте для фиалок забил Роландо Мандрагора.

Ответный матч между командами запланирован на 24 апреля в Бергамо.

В другой полуфинальной паре Ювентус имеет перевес над Лацио после первой игры (2:0).

Кубок Италии. 1/2 финала

Первый матч, 3 апреля, Флоренция

Фиорентина – Аталанта – 1:0

Гол: Мандрагора, 31

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