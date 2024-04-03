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Кубок Италии
Фиорентина
03.04.2024 22:00 – FT 1 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:08
110
0

Гандикап для фиалок. Фиорентина обыграла Аталанту в полуфинале Кубка Италии

Ответный матч между командами запланирован на 24 апреля в Бергамо

03 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:08
110
0
Гандикап для фиалок. Фиорентина обыграла Аталанту в полуфинале Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче полуфинала Кубка Италии «Фиорентина» дома обыграла «Аталанту» со счетом 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте для фиалок забил Роландо Мандрагора.

Ответный матч между командами запланирован на 24 апреля в Бергамо.

В другой полуфинальной паре Ювентус имеет перевес над Лацио после первой игры (2:0).

Кубок Италии. 1/2 финала

Первый матч, 3 апреля, Флоренция

Фиорентина – Аталанта – 1:0

Гол: Мандрагора, 31

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Кубок Италии по футболу Фиорентина Фиорентина - Аталанта Аталанта Роландо Мандрагора видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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