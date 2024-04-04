Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре полузащитника Руслана Малиновского в этом поединке. Полузащитник «Дженоа» вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

«По матчам сборной было видно, что Руслан Малиновский находится в очень плохом состоянии, поэтому его заменили против сборной Исландии. Он был просто никакой, растерял свою форму», – отметил Сабо.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил серьезную травму в последнем матче за «Дженоа».