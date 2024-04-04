Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Экс-тренер сборной Украины высказался о Руслане Малиновском
26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре полузащитника Руслана Малиновского в этом поединке. Полузащитник «Дженоа» вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.
«По матчам сборной было видно, что Руслан Малиновский находится в очень плохом состоянии, поэтому его заменили против сборной Исландии. Он был просто никакой, растерял свою форму», – отметил Сабо.
Ранее сообщалось, что Малиновский получил серьезную травму в последнем матче за «Дженоа».
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больше года Гасперини его упорно учил тактике, строил такую схему игры, чтобы почаще выводить Малиновского на удар. и когда Малиновский встроился в схему и начал забивать свои колотушки, то возомнил себя звездой и начал огрызаться на тирана (а он действительно тиран) Гасперини.
в результате из Аталанты он ушел и покатился по наклонной плоскости. Для сборной он сейчас обуза, да и почти всегда был обузой, поскольку ни один тренер не умел его использовать.
Ребров явно ему симпатизирует и дает новые шансы, но это вредит игре.