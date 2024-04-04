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  4. Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Сборная УКРАИНЫ
04 апреля 2024, 00:18 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:51
715
5

Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии

Экс-тренер сборной Украины высказался о Руслане Малиновском

04 апреля 2024, 00:18 | Обновлено 04 апреля 2024, 00:51
715
5
Сабо жестко раскритиковал игрока сборной Украины за матч против Исландии
Йожеф Сабо

26 марта прошел финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретились сборные Украины и Исландии. Украинская команда одержала волевую победу со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался об игре полузащитника Руслана Малиновского в этом поединке. Полузащитник «Дженоа» вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

«По матчам сборной было видно, что Руслан Малиновский находится в очень плохом состоянии, поэтому его заменили против сборной Исландии. Он был просто никакой, растерял свою форму», – отметил Сабо.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил серьезную травму в последнем матче за «Дженоа».

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Руслан Малиновский
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 5
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BATI-GOOOOOL
Малина  дуже слабкий гравець,окрім удару який проходить раз на рік більше нічого немає...Ні швидкості,ні пасу,ні відбору, ні гри головою я маю на увазі в кількості,все це в нього трапляється інколи раз чи два на 10 ігор,но це дуже мало.
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Gargantua
меня тут с дерьмом смешали в свое время, когда я тоже говорил, что Малиновский в футболе умеет очень мало. Доказывали, что у него гениальный последний пас. Но на амом деле он слабоват в отборе для опорника, и слабоват в мышлении для десятки, тащить мяч как бокс ту бокс он тоже не умеет. Только колотушка.
больше года Гасперини его упорно учил тактике, строил такую схему игры, чтобы почаще выводить Малиновского на удар. и когда Малиновский встроился в схему и начал забивать свои колотушки, то возомнил себя звездой и начал огрызаться на тирана (а он действительно тиран) Гасперини.
в результате из Аталанты он ушел и покатился по наклонной плоскости. Для сборной он сейчас обуза, да и почти всегда был обузой, поскольку ни один тренер не умел его использовать.
Ребров явно ему симпатизирует и дает новые шансы, но это вредит игре.
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