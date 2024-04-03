Роналду опередил Месси в необычном реестре голов со штрафных

Нападающий клуба «Аль-Насра» из Эр-Рияда Криштиану Роналду стал автором двух голов прямыми ударами со штрафных в матче против «Абхи» (8:0) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Это четвертый такой случай в карьере португальца, и он опередил по этому показателю аргентинца Лионеля Месси.

Ранее Криштиану Роналду трижды забивал по два штрафных за матч:

15 ноября 2008-го против «Стока» в АПЛ

15 сентября 2009-го против «Цюриха» на групповом этапе ЛЧ

15 мая 2011 года против «Вильярреала» в Ла Лиге

На счету у Лионеля Месси осталось три случая, когда он забивал дважды за матч со штрафных.

В общей сложности за карьеру Месси забил 65 голов со штрафных, Роналду — 63.

Ранее сообщалось, что 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетой «Ювентусу».