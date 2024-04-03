Роналду опередил Месси в необычном реестре голов со штрафных
Португалец забил два гола со штрафных в одном матче
Нападающий клуба «Аль-Насра» из Эр-Рияда Криштиану Роналду стал автором двух голов прямыми ударами со штрафных в матче против «Абхи» (8:0) в 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Это четвертый такой случай в карьере португальца, и он опередил по этому показателю аргентинца Лионеля Месси.
Ранее Криштиану Роналду трижды забивал по два штрафных за матч:
- 15 ноября 2008-го против «Стока» в АПЛ
- 15 сентября 2009-го против «Цюриха» на групповом этапе ЛЧ
- 15 мая 2011 года против «Вильярреала» в Ла Лиге
На счету у Лионеля Месси осталось три случая, когда он забивал дважды за матч со штрафных.
В общей сложности за карьеру Месси забил 65 голов со штрафных, Роналду — 63.
Ранее сообщалось, что 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетой «Ювентусу».
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