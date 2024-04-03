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  4. ВИДЕО. 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетою Ювентусу. Помните?
Лига чемпионов
03 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:00
393
1

ВИДЕО. 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетою Ювентусу. Помните?

Гол состоялся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

03 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:00
393
1
ВИДЕО. 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетою Ювентусу. Помните?
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского «Реала», забил гол в ворота «Ювентуса» ударом через себя на 64-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

Позднее британское издание FourFourTwo назвало этот гол лучшим голом во всей карьере португальского нападающего.

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Реал Мадрид Лига чемпионов Ювентус Криштиану Роналду видео видео голов и обзор
Источник УЕФА
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T-800
такое ощущение, что это было вчера
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