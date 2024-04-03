ВИДЕО. 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетою Ювентусу. Помните?

3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского «Реала», забил гол в ворота «Ювентуса» ударом через себя на 64-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

Позднее британское издание FourFourTwo назвало этот гол лучшим голом во всей карьере португальского нападающего.