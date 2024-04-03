Лига чемпионов03 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:00
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ВИДЕО. 6 лет назад Роналду удался супергол бисиклетою Ювентусу. Помните?
Гол состоялся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов
03 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 03 апреля 2024, 12:00
393
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3 апреля 2018 года Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского «Реала», забил гол в ворота «Ювентуса» ударом через себя на 64-й минуте матча 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).
Позднее британское издание FourFourTwo назвало этот гол лучшим голом во всей карьере португальского нападающего.
Six years ago... 💫#UCL pic.twitter.com/tezTH66LQT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2024
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