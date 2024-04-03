САБО – о травмах сборников: «После матчей плей-офф приехали расслабленными»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение относительно эпидемии травм игроков национальной команды после матчей плей-офф Евро-2024.

- Почему так много игроков сборной Украины травмировалось или заболело после возвращения в свои клубы?

- Так сложились обстоятельства, от этого никуда не деться. Травмы в футболе всегда были, есть и будут. Но за всю свою тренерскую карьеру я не помню, чтобы так много моих игроков одновременно получали травмы, хотя нагрузки мы им давали приличные.

Не загонял ли их Ребров? Не знаю, мы можем только гадать. Но мне кажется, игроки просто не подготовились к тренировкам в клубах и не провели хорошую разминку. Они после сборной приехали расслабленными.

Что касается простуды Миколенко и Зубкова, то они молодые ребята, может, где-то не рассчитали погоду или выпили воды из холодильника. Этого может хватить, чтобы заболеть. Но после простуды они быстро восстановятся, а вот Яремчук и Малиновский из-за мышечных травм пропустят около двух-трех недель.

По матчам сборной было видно, что Малиновский находится в очень плохом состоянии, поэтому его заменили против Исландии. Он был просто никакой, растерял свою форму.

Яремчук против Боснии и Герцеговины отыграл неплохо. Что касается Зубкова, то он не основной, справа играет Цыганков, когда здоров. На этих позициях у нас есть хороший подбор игроков, единственная потеря – это Миколенко. На его место я никого не вижу. Надеюсь, к Евро все наши игроки будут в строю.