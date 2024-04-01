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  4. В Испании рассказали о сроках возвращения Яремчука
Испания
01 апреля 2024, 18:46 |
1082
0

В Испании рассказали о сроках возвращения Яремчука

Травму получил еще один игрок сборной Украины

01 апреля 2024, 18:46 |
1082
0
В Испании рассказали о сроках возвращения Яремчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард «Валенсии» Роман Яремчук из-за повреждения ноги точно пропустит ближайший матч чемпионата Испании, а испанские СМИ сообщают, что игрок выбыл ориентировочно на 2-3 недели и пропустит 2-3 матча.

Летучие мыши сейчас в Ла Лиге идут на 8-й позиции с 41 набранным пунктом. Роман в нынешнем сезоне забил три гола в чемпионате Испании и один мяч в Кубке Испании.

После матчей сборной Украины многие игроки национальной команды не сумели провести свои встречи в чемпионатах.

Свои матчи пропустили Александр Зинченко и Виталий Миколенко, а Руслан Малиновский и Роман Яремчук травмировались в первых поединках по итогам паузы на сборные.

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Валенсия Роман Яремчук Ла Лига чемпионат Испании по футболу травма
Источник Marca
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