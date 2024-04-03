Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей
Украина. Премьер лига
03 апреля 2024, 03:57 | Обновлено 03 апреля 2024, 04:28
44
0

ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей

Александр Шовковский собрал игроков в полукруг и озвучил план работы

03 апреля 2024, 03:57 | Обновлено 03 апреля 2024, 04:28
44
0
ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей
ФК Динамо Киев

В четверг, 4 апреля, «Динамо» проведет перенесенный матч 6-го тура УПЛ против луганской «Зари». Этот поединок номинально будет выездным для столичной команды, но пройдет в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Подопечные Александра Шовковского после прошедшей в воскресенье игры в Полтаве против «Ворсклы» (5:1) традиционно готовятся к ближайшему поединку на своей клубной базе в Вите-Литовской. С понедельника бело-синие работают в режиме одноразовых тренировок.

Из-за напряженного календаря игр (динамовцам придется сыграть три матча за 8 дней) занятия у команды несколько облегчены, с акцентом на работу с мячом. Во вторник, 2 апреля, тренировка началась с теории, после чего игроки вышли на поле. Проходившая на поле часть длилась около полутора часов. К работе с основным составом были привлечены несколько футболистов юношеской команды Динамо.

Первоначально Александр Шовковский собрал игроков в полукруг и озвучил план работы. Тренировка, как обычно, началась с непродолжительной пробежки и разминки. Тренерский штаб предложил игрокам упражнение, по условиям которого можно было касаться мяча только головой, как и забивать. А после пяти точных передач гол считался за два. Футболисты принялись за дело с особым азартом, рвением и удовольствием. Каждый забитый мяч сопровождался эмоциональными возгласами и одобрительными комментариями. Игра получилась напряженной, в какой-то момент счет был 3:3, что делало упражнение еще более интересным.

Далее футболисты поделились на несколько групп, чтобы наигрывать разные комбинации, работать над владением мяча, передачами, а также подключениями к атакам из глубины поля. Уделили внимание и тактическим схемам, в частности действиям в атаке и обороне. Завершилась тренировка отработкой завершения атак, в том числе передач на фланг и последующих навесов в штрафную.

В среду, 3 апреля, утром игроков ждет теоретическое занятие, обед и отдых, после которых команда проведет вечернюю тренировку и в преддверии поединка останется ночевать на базе.

Как и перед предыдущим матчем, в день игры после завтрака футболисты соберутся на предматчевую инструкцию на игру и выедут на стадион «Динамо» им. В. Лобановского, где пройдет поединок. Матч Заря – Динамо начнется 4 апреля в 15:30.

ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей

Фотогалерея. Тренировка Динамо 2 апреля 2024 года

trenirovka-dinamo-02042024
trenirovka-dinamo-02042024-foto-1
trenirovka-dinamo-02042024-foto-2
trenirovka-dinamo-02042024-foto-3
trenirovka-dinamo-02042024-foto-4
По теме:
ВИДЕО. Женская сборная по гандболу завершила сборы перед матчами отбора ЧЕ
Денис ПОПОВ: «Забитый гол посвятил беременной жене»
Известный тренер рассказал об атаках россии на спортивные объекты Днепра
Заря - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск видео тренировка Александр Шовковский фотогалерея фото
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Футбол | 02 апреля 2024, 10:03 4
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

«Атлетико» нацелился на Артема Довбика

Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
Футбол | 02 апреля 2024, 21:06 6
Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера
Станет одноклубником Мудрика? Челси заинтересовался звездой Шахтера

На Георгия Судакова охотятся ряд топ-клубов Европы

Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Футбол | 02.04.2024, 19:14
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Футбол | 02.04.2024, 07:01
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03.04.2024, 01:23
Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Ювентус – Лацио – 2:0. Кьеза и Влахович. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 5
Футбол
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
01.04.2024, 20:00 12
Футбол
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
ФБУ назвала тренеров сборных Украины по биатлону на сезон и Олимпиаду-2026
01.04.2024, 15:47 4
Биатлон
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
Стало известно, где доиграют скандальный матч между Минаем и Динамо
01.04.2024, 14:08 102
Футбол
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 1
Футбол
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
S1mple отреагировал на победу NAVI на турнире PGL Major Copenhagen
01.04.2024, 00:41
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем