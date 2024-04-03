ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей

В четверг, 4 апреля, «Динамо» проведет перенесенный матч 6-го тура УПЛ против луганской «Зари». Этот поединок номинально будет выездным для столичной команды, но пройдет в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Подопечные Александра Шовковского после прошедшей в воскресенье игры в Полтаве против «Ворсклы» (5:1) традиционно готовятся к ближайшему поединку на своей клубной базе в Вите-Литовской. С понедельника бело-синие работают в режиме одноразовых тренировок.

Из-за напряженного календаря игр (динамовцам придется сыграть три матча за 8 дней) занятия у команды несколько облегчены, с акцентом на работу с мячом. Во вторник, 2 апреля, тренировка началась с теории, после чего игроки вышли на поле. Проходившая на поле часть длилась около полутора часов. К работе с основным составом были привлечены несколько футболистов юношеской команды Динамо.

Первоначально Александр Шовковский собрал игроков в полукруг и озвучил план работы. Тренировка, как обычно, началась с непродолжительной пробежки и разминки. Тренерский штаб предложил игрокам упражнение, по условиям которого можно было касаться мяча только головой, как и забивать. А после пяти точных передач гол считался за два. Футболисты принялись за дело с особым азартом, рвением и удовольствием. Каждый забитый мяч сопровождался эмоциональными возгласами и одобрительными комментариями. Игра получилась напряженной, в какой-то момент счет был 3:3, что делало упражнение еще более интересным.

Далее футболисты поделились на несколько групп, чтобы наигрывать разные комбинации, работать над владением мяча, передачами, а также подключениями к атакам из глубины поля. Уделили внимание и тактическим схемам, в частности действиям в атаке и обороне. Завершилась тренировка отработкой завершения атак, в том числе передач на фланг и последующих навесов в штрафную.

В среду, 3 апреля, утром игроков ждет теоретическое занятие, обед и отдых, после которых команда проведет вечернюю тренировку и в преддверии поединка останется ночевать на базе.

Как и перед предыдущим матчем, в день игры после завтрака футболисты соберутся на предматчевую инструкцию на игру и выедут на стадион «Динамо» им. В. Лобановского, где пройдет поединок. Матч Заря – Динамо начнется 4 апреля в 15:30.

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ВИДЕО. Динамо провело тренировку на клубной базе, готовясь к матчу с Зарей

Фотогалерея. Тренировка Динамо 2 апреля 2024 года