Пиоли останется в Милане на следующий сезон

Стефано Пиоли, скорее всего, останется на посту главного тренера «Милана» на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

На решение руководства «россонери» повлияли два фактора: улучшение результатов команды в последнее время, а также отсутствие достойных вариантов на замену Пиоли.

В феврале сообщалось о том, что для сохранения должности Пиоли нужно выйти в полуфинал Лиги Европы, выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон и обыграть «Интер» в миланском дерби во втором круге Серии А.

Главным кандидатом на замену Пиоли назывался Антонио Конте.