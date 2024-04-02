Пиоли останется в Милане на следующий сезон
У «россонери» нет достойных альтернатив
Стефано Пиоли, скорее всего, останется на посту главного тренера «Милана» на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.
На решение руководства «россонери» повлияли два фактора: улучшение результатов команды в последнее время, а также отсутствие достойных вариантов на замену Пиоли.
В феврале сообщалось о том, что для сохранения должности Пиоли нужно выйти в полуфинал Лиги Европы, выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон и обыграть «Интер» в миланском дерби во втором круге Серии А.
Главным кандидатом на замену Пиоли назывался Антонио Конте.
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