Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пиоли останется в Милане на следующий сезон
Италия
02 апреля 2024, 18:36 |
214
0

Пиоли останется в Милане на следующий сезон

У «россонери» нет достойных альтернатив

02 апреля 2024, 18:36 |
214
0
Пиоли останется в Милане на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Стефано Пиоли, скорее всего, останется на посту главного тренера «Милана» на следующий сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

На решение руководства «россонери» повлияли два фактора: улучшение результатов команды в последнее время, а также отсутствие достойных вариантов на замену Пиоли.

В феврале сообщалось о том, что для сохранения должности Пиоли нужно выйти в полуфинал Лиги Европы, выйти в Лигу чемпионов на следующий сезон и обыграть «Интер» в миланском дерби во втором круге Серии А.

Главным кандидатом на замену Пиоли назывался Антонио Конте.

По теме:
Звезду сборной Украины хотят купить Милан и Арсенал. Есть и другие варианты
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Интер вступил в борьбу с Миланом за защитника Атлетико Мадрид
Стефано Пиоли Милан
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
Футбол | 02 апреля 2024, 13:40 6
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя
ВИДЕО. «Пиво можно?» Фанат встретил футболистов Динамо в магазине алкоголя

Ярмоленко, Караваев и Бущан посетили магазин накануне игры против «Ворсклы»

Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Футбол | 02 апреля 2024, 10:03 4
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн
Испанский гранд готов заплатить за нападающего сборной Украины 30 млн

«Атлетико» нацелился на Артема Довбика

Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Футбол | 02.04.2024, 19:10
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Шахтер – Черноморец. Прогноз и анонс на матч полуфинала Кубка Украины
Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка
Футбол | 02.04.2024, 18:40
Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка
Встреча УАФ и УПЛ: полиграф для арбитров, деньги и жеребьевка
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Футбол | 01.04.2024, 21:01
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
ФОТО. Огненный постер для украинца. Ла Лига одним словом описала Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
31.03.2024, 20:55 1
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
01.04.2024, 10:27 1
Футбол
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем