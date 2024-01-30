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Италия
30 января 2024, 10:04 | Обновлено 30 января 2024, 10:07
1379
0

Все решено! Милан возглавит экс-тренер сборной Италии и Челси

Летом на «Сан-Сиро» появится Антонио Конте

30 января 2024, 10:04 | Обновлено 30 января 2024, 10:07
1379
0
Все решено! Милан возглавит экс-тренер сборной Италии и Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

По завершении текущего сезона-2023/2024 главным тренером итальянского «Милана» станет Антонио Конте.

Сообщается, что 54-летний уроженец Лечче дал согласие на работу с «россонери».

Сейчас «Милан» возглавляет Стефано Пиоли. Команда под его руководством в таблице итальянской Серии А занимает 3-е место, имея 46 очков после 22 матчей. Лидирует «Интер», у которого 54 пункта.

Антонио Конте в 2014-2016 годах возглавлял сборную Италии, а последними клубами, которые он тренировал, были «Челси», «Интер» Милан и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Конте хочет у себя видеть клуб «Наполи».

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Антонио Конте Серия A Милан чемпионат Италии по футболу
Источник Twitter
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