Все решено! Милан возглавит экс-тренер сборной Италии и Челси

По завершении текущего сезона-2023/2024 главным тренером итальянского «Милана» станет Антонио Конте.

Сообщается, что 54-летний уроженец Лечче дал согласие на работу с «россонери».

Сейчас «Милан» возглавляет Стефано Пиоли. Команда под его руководством в таблице итальянской Серии А занимает 3-е место, имея 46 очков после 22 матчей. Лидирует «Интер», у которого 54 пункта.

Антонио Конте в 2014-2016 годах возглавлял сборную Италии, а последними клубами, которые он тренировал, были «Челси», «Интер» Милан и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что Конте хочет у себя видеть клуб «Наполи».