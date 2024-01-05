Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи предложил контракт топ-тренеру, тот пока сомневается
Италия
05 января 2024, 23:09 |
549
0

Наполи предложил контракт топ-тренеру, тот пока сомневается

Антонио Конте пока что не определился с будущим

05 января 2024, 23:09 |
549
0
Наполи предложил контракт топ-тренеру, тот пока сомневается
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Наполи» предложил контракт на три года известному итальянскому тренеру Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Sportitalia Микеле Кришителло.

Конте ответа чемпионам Италии пока не дал, взяв время на раздумья. Он пока что не убежден, что спортивный проект «Наполи» соответствует его уровню амбиций.

Еще одна причина сомнений Конте – интерес со стороны «Милана». Такой вариант продолжения карьеры ему сейчас кажется более привлекательным.

Конте остается безработным с марта текущего года, когда его уволили из «Тоттенхэма».

По теме:
Стали известны все участники 1/4 финала Кубка Италии 2023/24
Жиру может уйти из Милана по окончании сезона и переехать в MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Милан досрочно вернул защитника из аренды в Вильярреале
Наполи Антонио Конте Милан
Источник Sportitalia
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Малиновский – в основе Дженоа на матч с Болоньей
Футбол | 05 января 2024, 20:51 1
Малиновский – в основе Дженоа на матч с Болоньей
Малиновский – в основе Дженоа на матч с Болоньей

Украинец выйдет на поле с первых минут

Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 05 января 2024, 12:01 41
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина уничтожила Боузкову и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Окленде

Элина в двух сетах разгромила Марию на соревнованиях в Новой Зеландии

Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
Биатлон | 05.01.2024, 16:55
Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
Меркушина, Джима и Дмитренко в очках в спринте в Оберхофе, успех Бреза-Буше
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Футбол | 05.01.2024, 10:30
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Жирона понимает, что не удержит Довбика, и уже нашла замену украинцу
Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги
Футбол | 05.01.2024, 21:27
Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги
Реал уже не готов платить Мбаппе астрономические деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
Топ-10 футболистов, которые завершили карьеру в 2023 году
04.01.2024, 12:40 12
Футбол
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
Довбик не захотел переходить в Челси. Стали известны причины такого решения
05.01.2024, 11:51 16
Футбол
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Атлетико – 4:3. Хет-трик Мораты, ассист Довбика. Видео голов
04.01.2024, 01:25 1
Футбол
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
Анчелотти раскритиковал Лунина в раздевалке. Стали известны причины
04.01.2024, 10:57 13
Футбол
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
У кого 9.3? Стала известна оценка Довбика за бешеный матч Жирона – Атлетико
04.01.2024, 01:10 5
Футбол
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
МЧМ хоккею. Германия и Норвегия выдали яркую битву за выживание в элите
04.01.2024, 14:37
Хоккей
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
Швеция разгромила Чехию на пути в финал молодежного ЧМ по хоккею
04.01.2024, 18:23 4
Хоккей
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
ВИДЕО. Довбик мастерски ассистировал на легенду Нидерландов
03.01.2024, 23:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем