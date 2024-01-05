Наполи предложил контракт топ-тренеру, тот пока сомневается

«Наполи» предложил контракт на три года известному итальянскому тренеру Антонио Конте. Об этом сообщает журналист Sportitalia Микеле Кришителло.

Конте ответа чемпионам Италии пока не дал, взяв время на раздумья. Он пока что не убежден, что спортивный проект «Наполи» соответствует его уровню амбиций.

Еще одна причина сомнений Конте – интерес со стороны «Милана». Такой вариант продолжения карьеры ему сейчас кажется более привлекательным.

Конте остается безработным с марта текущего года, когда его уволили из «Тоттенхэма».