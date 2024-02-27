Пиоли нужно выполнить три задачи, чтобы остаться в Милане
Тренер может покинуть клуб в конце сезона
Неубедительные результаты «Милана» поставили под вопрос будущее главного тренера команды Стефано Пиоли. Он может покинуть «россонери» в конце сезона.
По информации итальянского издания Tuttosport, Пиоли останется в «Милане» на следующий сезон только если выполнит три задачи:
- Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон
- Выход как минимум в полуфинал Лиги Европы
- Победа в миланском дерби над «Интером» во втором круге Серии А.
На данный момент «Милан» идет третьим в турнирной таблице Серии А. В последних пяти миланских дерби «Милан» потерпел 5 поражений с общей разницей голов 1-12.
Ранее сообщалось о том, что летом Пиоли может возглавить «Рому».
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