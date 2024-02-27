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  4. Пиоли нужно выполнить три задачи, чтобы остаться в Милане
Италия
27 февраля 2024, 15:21 |
83
0

Пиоли нужно выполнить три задачи, чтобы остаться в Милане

Тренер может покинуть клуб в конце сезона

27 февраля 2024, 15:21 |
83
0
Пиоли нужно выполнить три задачи, чтобы остаться в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Неубедительные результаты «Милана» поставили под вопрос будущее главного тренера команды Стефано Пиоли. Он может покинуть «россонери» в конце сезона.

По информации итальянского издания Tuttosport, Пиоли останется в «Милане» на следующий сезон только если выполнит три задачи:

- Попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон

- Выход как минимум в полуфинал Лиги Европы

- Победа в миланском дерби над «Интером» во втором круге Серии А.

На данный момент «Милан» идет третьим в турнирной таблице Серии А. В последних пяти миланских дерби «Милан» потерпел 5 поражений с общей разницей голов 1-12.

Ранее сообщалось о том, что летом Пиоли может возглавить «Рому».

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Милан Стефано Пиоли Серия A Лига чемпионов Лига Европы Милан - Интер
Источник Tuttosport
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