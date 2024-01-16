Тренер Милана летом может возглавить Рому

Позиции Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана» довольно шаткие. По информации итальянских СМИ, специалист в лучшем случае доработает до лета, но может быть уволен и по ходу сезона.

Однако, судя по всему, Пиоли не останется без работы. Руководство «Ромы» рассматривает его как главного кандидата на пост постоянного тренера – Даниэле Де Росси будет работать только до конца сезона.

Напомним, сегодня «Рома» уволила с поста главного тренера Жозе Моуриньо. По иронии судьбы, португальца отправили в отставку именно после поражения 1:3 от «Милана».