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Италия
16 января 2024, 16:45 |
771
0

Тренер Милана летом может возглавить Рому

Стефано Пиоли не останется без работы

16 января 2024, 16:45 |
771
0
Тренер Милана летом может возглавить Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Позиции Стефано Пиоли на посту главного тренера «Милана» довольно шаткие. По информации итальянских СМИ, специалист в лучшем случае доработает до лета, но может быть уволен и по ходу сезона.

Однако, судя по всему, Пиоли не останется без работы. Руководство «Ромы» рассматривает его как главного кандидата на пост постоянного тренера – Даниэле Де Росси будет работать только до конца сезона.

Напомним, сегодня «Рома» уволила с поста главного тренера Жозе Моуриньо. По иронии судьбы, португальца отправили в отставку именно после поражения 1:3 от «Милана».

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Стефано Пиоли Милан Рома Рим Даниэле Де Росси Жозе Моуриньо
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