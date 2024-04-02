Луис Энрике по-философски высказался о будущем Мбаппе
Тренер ПСЖ желает добра своему нынешнему подопечному
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос, завершится ли положительным образом текущая ситуация с нападающим французского гранда Килианом Мбаппе.
Напомним, форвард, вероятнее всего, покинет парижский клуб по окончании сезона, в связи с чем сталкивается с давлением во Франции.
«Я бы хотел, чтобы всё закончилось хорошо для него и для всех. Мы все в одной лодке и хотим добраться до порта. Это моя личная и профессиональная цель», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу ПСЖ, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».
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