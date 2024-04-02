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  4. Луис Энрике по-философски высказался о будущем Мбаппе
Франция
02 апреля 2024, 14:58 |
297
0

Луис Энрике по-философски высказался о будущем Мбаппе

Тренер ПСЖ желает добра своему нынешнему подопечному

02 апреля 2024, 14:58 |
297
0
Луис Энрике по-философски высказался о будущем Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике и Килиан Мбаппе

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике ответил на вопрос, завершится ли положительным образом текущая ситуация с нападающим французского гранда Килианом Мбаппе.

Напомним, форвард, вероятнее всего, покинет парижский клуб по окончании сезона, в связи с чем сталкивается с давлением во Франции.

«Я бы хотел, чтобы всё закончилось хорошо для него и для всех. Мы все в одной лодке и хотим добраться до порта. Это моя личная и профессиональная цель», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Сообщалось, что нападающий сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу ПСЖ, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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Луис Энрике Килиан Мбаппе ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Реал Мадрид
Источник Mundo Deportivo
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