Стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе
Стороны будут сохранять молчание, пока есть вероятность встречи в Лиге чемпионов
Стало известно, когда мадридский «Реал» должен объявить о переходе нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Согласно RMC Sport, «сливочные» официально сообщат о подписании Мбаппе перед началом чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии.
Отмечается, что о трансфере не будет объявлено как минимум до тех пор, пока «Реал» либо ПСЖ не вылетят из Лиги чемпионов, где сохраняется шанс их встречи друг с другом.
Напомним, контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что француз уже согласовал условия своего соглашения с «Реалом».
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