Стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе

Стало известно, когда мадридский «Реал» должен объявить о переходе нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Согласно RMC Sport, «сливочные» официально сообщат о подписании Мбаппе перед началом чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии.

Отмечается, что о трансфере не будет объявлено как минимум до тех пор, пока «Реал» либо ПСЖ не вылетят из Лиги чемпионов, где сохраняется шанс их встречи друг с другом.

Напомним, контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что француз уже согласовал условия своего соглашения с «Реалом».