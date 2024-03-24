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Испания
24 марта 2024, 09:48 |
556
0

Стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе

Стороны будут сохранять молчание, пока есть вероятность встречи в Лиге чемпионов

24 марта 2024, 09:48 |
556
0
Стало известно, когда Реал объявит о переходе Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Стало известно, когда мадридский «Реал» должен объявить о переходе нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Согласно RMC Sport, «сливочные» официально сообщат о подписании Мбаппе перед началом чемпионата Европы, который стартует 14 июня в Германии.

Отмечается, что о трансфере не будет объявлено как минимум до тех пор, пока «Реал» либо ПСЖ не вылетят из Лиги чемпионов, где сохраняется шанс их встречи друг с другом.

Напомним, контракт Мбаппе с парижским клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что француз уже согласовал условия своего соглашения с «Реалом».

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Источник RMC Sport
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