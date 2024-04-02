Источник: Мбаппе оскорбил Луиса Энрике после замены в матче с Марселем
Форвард сразу с поля отправился в раздевалку
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе мог оскорбить главного тренера парижан Луиса Энрике после замены в гостевом матче 27-го тура Лиги 1, в котором парижане обыграли «Марсель» – 2:0.
На 64-й минуте Мбаппе, вышедшего в стартовом составе с капитанской повязкой, был заменен. На камеру попала недовольная реакция футболиста на решение тренера заменить его.
Как пишет Goal со ссылкой на Foot Mercato, уходя с поля, Мбаппе произнес «сукин сын».
25-летний футболист после замены ушел в раздевалку.
Ожидается, что ближайшим летом Мбаппе перейдет в «Реал».
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