ПСЖ на выезде вдесятером обыграл Марсель и упрочил лидерство
У парижской команды голы во втором тайме забили Витинья и Гонсалу Рамуш
В матче 27-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 2:0.
Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления Лукаса Бералдо.
У парижской команды голы во втором тайме забили Витинья и Гонсалу Рамуш.
«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице Лиги 1, «Марсель» с 39 очками находится на 7-й позиции.
Лига 1. 27-й тур, 31 марта
Марсель – ПСЖ – 0:2
Голы: Витинья, 53, Гонсалу Рамуш, 85
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Витинья, 53 мин.
ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 85 мин.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|27
|18
|8
|1
|64 - 23
|62
|2
|Брест
|27
|14
|8
|5
|37 - 20
|50
|3
|Монако
|27
|14
|7
|6
|52 - 38
|49
|4
|Лилль
|27
|12
|10
|5
|39 - 24
|46
|5
|Ницца
|27
|12
|7
|8
|28 - 22
|43
|6
|Ланс
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7
|Марсель
|27
|10
|9
|8
|40 - 30
|39
|8
|Ренн
|27
|10
|9
|8
|40 - 33
|39
|9
|Реймс
|27
|11
|6
|10
|35 - 36
|39
|10
|Лион
|27
|10
|5
|12
|31 - 41
|35
|11
|Страсбург
|27
|8
|8
|11
|30 - 39
|32
|12
|Тулуза
|27
|8
|8
|11
|32 - 36
|32
|13
|Монпелье
|27
|7
|9
|11
|33 - 40
|29
|14
|Нант
|27
|8
|4
|15
|26 - 42
|28
|15
|Гавр
|27
|6
|9
|12
|26 - 35
|27
|16
|Лорьян
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17
|Мец
|27
|6
|5
|16
|25 - 44
|23
|18
|Клермон
|27
|4
|8
|15
|19 - 46
|20
События матча
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