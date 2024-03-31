ПСЖ на выезде вдесятером обыграл Марсель и упрочил лидерство

В матче 27-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 2:0.

Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления Лукаса Бералдо.

У парижской команды голы во втором тайме забили Витинья и Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице Лиги 1, «Марсель» с 39 очками находится на 7-й позиции.

Лига 1. 27-й тур, 31 марта

Марсель – ПСЖ – 0:2

Голы: Витинья, 53, Гонсалу Рамуш, 85

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Витинья, 53 мин.

ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 85 мин.

Турнирная таблица