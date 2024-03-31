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Чемпионат Франции
Марсель
31.03.2024 21:45 – FT 0 : 2
ПСЖ
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Франция
31 марта 2024, 23:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 01:04
262
0

ПСЖ на выезде вдесятером обыграл Марсель и упрочил лидерство

У парижской команды голы во втором тайме забили Витинья и Гонсалу Рамуш

31 марта 2024, 23:45 | Обновлено 01 апреля 2024, 01:04
262
0
ПСЖ на выезде вдесятером обыграл Марсель и упрочил лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 2:0.

Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве после удаления Лукаса Бералдо.

У парижской команды голы во втором тайме забили Витинья и Гонсалу Рамуш.

«ПСЖ» набрал 62 очка и лидирует в таблице Лиги 1, «Марсель» с 39 очками находится на 7-й позиции.

Лига 1. 27-й тур, 31 марта

Марсель – ПСЖ – 0:2

Голы: Витинья, 53, Гонсалу Рамуш, 85

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Витинья, 53 мин.

ГОЛ! 2:0. Гонсалу Рамуш, 85 мин.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 27 18 8 1 64 - 23 62
2 Брест 27 14 8 5 37 - 20 50
3 Монако 27 14 7 6 52 - 38 49
4 Лилль 27 12 10 5 39 - 24 46
5 Ницца 27 12 7 8 28 - 22 43
6 Ланс 27 12 6 9 36 - 29 42
7 Марсель 27 10 9 8 40 - 30 39
8 Ренн 27 10 9 8 40 - 33 39
9 Реймс 27 11 6 10 35 - 36 39
10 Лион 27 10 5 12 31 - 41 35
11 Страсбург 27 8 8 11 30 - 39 32
12 Тулуза 27 8 8 11 32 - 36 32
13 Монпелье 27 7 9 11 33 - 40 29
14 Нант 27 8 4 15 26 - 42 28
15 Гавр 27 6 9 12 26 - 35 27
16 Лорьян 27 6 8 13 35 - 50 26
17 Мец 27 6 5 16 25 - 44 23
18 Клермон 27 4 8 15 19 - 46 20
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
40’
Лукас Беральдо (ПСЖ) получает красную карточку.
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Марсель - ПСЖ Марсель ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лукас Бералдо удаление (красная карточка) Витинья (ПСЖ) Гонсалу Рамуш видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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