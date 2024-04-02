Олег ФЕДОР: «Почувствовал удар по ноге и упал»
Игрок «Руха» прокомментировал победу в 22 туре УПЛ
Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал в эфире УПЛ ТВ победу своей команды в матче 22 тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:0).
«У нашей команды чрезвычайные эмоции после этой победы. Она в несколько раз слаще из-за того, что вы взяли реванш за поражение в первом круге, поэтому мы очень счастливы.
У меня не было практики играть центрального форварда. Мне было интересно получить новый опыт и мне кажется, что мы со временем приспособимся к этой схеме и будем лучше играть с ней.
Бар немного вывел меня на эмоции, мне показалось, что он очень грубо сыграл на нашем капитане Денисе Пидгурском и как-то на эмоциях получилось...
Я увидел свободную зону и возможность вбегать. Ростислав Лях увидел мое открывание, отдал мне передачу и там все как-тополучилось само собой. Он забежал за меня, я отдал ему пас, почувствовал удар по ноге и упал.
То, что мы давно не побеждали, давило на команду, и это дало такой выплеск эмоций. Это также делает нас более счастливыми, мы рады, что одержали эту победу на домашней арене и подарили радость болельщикам», – сказал Федор.
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