Олег ФЕДОР: «Почувствовал удар по ноге и упал»

Полузащитник львовского «Руха» Олег Федор прокомментировал в эфире УПЛ ТВ победу своей команды в матче 22 тура УПЛ против черкасского ЛНЗ (1:0).

«У нашей команды чрезвычайные эмоции после этой победы. Она в несколько раз слаще из-за того, что вы взяли реванш за поражение в первом круге, поэтому мы очень счастливы.

У меня не было практики играть центрального форварда. Мне было интересно получить новый опыт и мне кажется, что мы со временем приспособимся к этой схеме и будем лучше играть с ней.

Бар немного вывел меня на эмоции, мне показалось, что он очень грубо сыграл на нашем капитане Денисе Пидгурском и как-то на эмоциях получилось...

Я увидел свободную зону и возможность вбегать. Ростислав Лях увидел мое открывание, отдал мне передачу и там все как-тополучилось само собой. Он забежал за меня, я отдал ему пас, почувствовал удар по ноге и упал.

То, что мы давно не побеждали, давило на команду, и это дало такой выплеск эмоций. Это также делает нас более счастливыми, мы рады, что одержали эту победу на домашней арене и подарили радость болельщикам», – сказал Федор.