БРАЖКО: «Уровень сборной – просто топ, ребята играют в лучших лигах мира»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился эмоциями от получения путевки на Евро-2024 в составе национальной сборной Украины.

– Как приняли в коллективе сборной? Какие были первые впечатления?

– Уровень сборной – просто топ, приятно находиться в одной команде с ребятами, выступающими в топ-лигах мира, но при этом остающимися простыми, общительными. Теперь хочется закрепиться в команде и показывать себя.

– Со всеми были знакомы?

– Заочно я слышал о них, они – обо мне. Поближе познакомились уже в сборной, все классные, атмосфера очень хорошая в команде.

– Было ли посвящение? Возможно, песню пели...

– Знаю, раньше такое было, но сейчас ничего не пришлось петь.

– С кем больше всего общались?

– В общем со всеми, но больше всего – Ванатом, Забарным, Миколенко, Караваевым.

– Если не секрет, какими словами ободряли?

– Говорили не волноваться, начать с простой игры, почувствовать уверенность.

– Дебютная игра была с Боснией и Герцеговиной. Ожидали, что будет трудная игра?

– Так и думали, что будет тяжело. Но эмоции испытал такие, что хочется запомнить на всю жизнь. Тем более, что играли на выезде, местные фанаты свистели, оскорбляли нас после гола. Но ничего, выиграли и вышли в финал.

– Необычно было играть с болельщиками?

– Я в общем провел не так много матчей за «Динамо» с болельщиками, а здесь полный стадион, гнал соперника вперед целый матч. Двойные эмоции испытывали уже во Вроцлаве, когда на этот раз уже весь стадион болеет за тебя, за твою команду. Это не передать словами.

– Как вы узнали о вызове в сборную?

– Сначала мне позвонил агент и сказал, что я еду на несколько дней в национальную сборную, тренируюсь, после чего возвращаюсь в молодежную команду. Но через несколько дней уже сообщил, что я еду на полноценный сбор главной сборной. Я был очень счастлив и очень ждал этого момента.

– Когда узнали, что будете играть? Думали, что сразу начнете в старте?

– Честно, думал об этом, морально настраивал себя уже через несколько дней, что могу играть. А узнал в день игры с Боснией – Сергей Станиславович подзвал к себе, спросил, готов ли, и я ответил утвердительно.

– В обоих матчах мы пропускали первыми, но потом выигрывали в итоге. Не было ли сомнений в победе?

– Действительно, в обоих случаях пропускали первыми, но находясь на поле была уверенность, что мы дожмем соперника и возьмем свое. Было много атак, много моментов, потому чувствовал, что выигрываем.

– Вы впервые работали под руководством Сергея Реброва. Какие впечатления?

– Сергей Станиславович всегда подсказывал мне. В общем, у каждого тренера свои требования, поэтому стараюсь делать все, что говорит наставник, ведь он главный.

Я учился в академии, когда Ребров был главным тренером «Динамо», а с нами занимался Альберто Босх, тоже сейчас в штабе национальной сборной. Так было интересно увидеть, что подобные упражнения к тем, что были у нас в академии, есть сейчас и в национальной сборной. Единственное, что уровень футболистов не сравнить (улыбается).

– Рассказывали ли что-нибудь старшие партнеры по «Динамо» о Сергее Реброве, который он в работе?

– Я особо не расспрашивал, а в расположении сборной все увидел своими глазами. В общем, остался доволен и тренировками, и матчами, и атмосферой в команде.

– Кроме национальной, также на чемпионаты Европы вышли сборные U19 и U17, а молодежная – на Олимпийские игры. Это хороший показатель?

– Да, действительно, очень важно пробиваться на такие турниры в это сложное для нас время, чтобы в мире не забывали об Украине и продолжали помогать отражать наступление российских агрессоров.