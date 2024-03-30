БРАЖКО: «После игры во Вроцлаве мама расплакалась на стадионе от гордости»

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от победного плей-офф за выход на Евро-2024, в котором футболист сыграл свои дебютные матчи за национальную сборную Украины.

«Если в первый день, проснувшись, думал, что это сон, то сейчас уже осознаю произошедшее. Но сейчас нужно в первую очередь выполнять задачи в «Динамо», а уже после завершения чемпионата будем думать о Евро.

А вот родные, наверное, до сих пор не верят, что это правда. Мама была на стадионе, она уже лет пять-шесть живет в Польше, очень переживала, а после игры расплакалась — думаю, от гордости (улыбается). Бабушка с дедушкой смотрели в Запорожье, то там вся улица, на которой я вырос, болела за сборную. Это очень приятно.

После матча с Исландией первые несколько дней была эйфория, но сейчас уже понимаю, что это история, и нужно работать дальше.

Конечно, ответственность была огромная, ведь за тобой смотрела вся страна, все понимали важность этих поединков. Определенные опасения были перед игрой с боснийцами, но и Андрей Ярмоленко поддержал, и Сергей Сидорчук подбодрил — в принципе, и ребята, и тренерский штаб поддержали, поэтому все сложилось хорошо», – отметил дебютант национальной сборной.