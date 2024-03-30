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  4. БРАЖКО: «После игры во Вроцлаве мама расплакалась на стадионе от гордости»
Сборная УКРАИНЫ
30 марта 2024, 14:01 |
443
0

БРАЖКО: «После игры во Вроцлаве мама расплакалась на стадионе от гордости»

Дебютант сборной Украины о своих эмоциях от плей-офф отбора Евро-2024

30 марта 2024, 14:01 |
443
0
БРАЖКО: «После игры во Вроцлаве мама расплакалась на стадионе от гордости»
ФК Динамо. Владимир Бражко в матче с Исландией

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко поделился с клубной пресс-службой впечатлениями от победного плей-офф за выход на Евро-2024, в котором футболист сыграл свои дебютные матчи за национальную сборную Украины.

«Если в первый день, проснувшись, думал, что это сон, то сейчас уже осознаю произошедшее. Но сейчас нужно в первую очередь выполнять задачи в «Динамо», а уже после завершения чемпионата будем думать о Евро.

А вот родные, наверное, до сих пор не верят, что это правда. Мама была на стадионе, она уже лет пять-шесть живет в Польше, очень переживала, а после игры расплакалась — думаю, от гордости (улыбается). Бабушка с дедушкой смотрели в Запорожье, то там вся улица, на которой я вырос, болела за сборную. Это очень приятно.

После матча с Исландией первые несколько дней была эйфория, но сейчас уже понимаю, что это история, и нужно работать дальше.

Конечно, ответственность была огромная, ведь за тобой смотрела вся страна, все понимали важность этих поединков. Определенные опасения были перед игрой с боснийцами, но и Андрей Ярмоленко поддержал, и Сергей Сидорчук подбодрил — в принципе, и ребята, и тренерский штаб поддержали, поэтому все сложилось хорошо», – отметил дебютант национальной сборной.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Босния и Герцеговина - Украина Вроцлав
Источник ФК Динамо Киев
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